Καταγγελία για κατασκοπεία πριν το Ιταλία-Βοσνία: Στρατιωτικός φέρεται να βιντεοσκοπούσε προπόνηση

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό ήρθε στο φως λίγο πριν από τον αγώνα ανάμεσα σε Ιταλία και Βοσνία Ερζεγοβίνη για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ένας Ιταλός στρατιωτικός φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο την προπόνηση της Βοσνίας χωρίς άδεια.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές της βοσνιακής πλευράς και κάνουν λόγο για περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο.

Αυτό συνέβη στο προπονητικό κέντρο στο Μπουτμίρ, όπου ο στρατιώτης, ντυμένος με τη στολή του, εντοπίστηκε από την ασφάλεια της ομοσπονδίας και απομακρύνθηκε άμεσα από τον χώρο.

Όπως αναφέρεται, ο συγκεκριμένος άνδρας ανήκει στη δύναμη της EUFOR, η οποία δραστηριοποιείται στη Βοσνία στο πλαίσιο αποστολών ασφαλείας.