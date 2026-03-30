Λουκάκου: «Δεν γυρίζω την πλάτη στη Νάπολι»

Ο Ρομέλου Λουκάκου μίλησε δημόσια για όσα ακούγονται γύρω από την παρουσία του στη Νάπολι, θέλοντας να βάλει τέλος στις παρερμηνείες.

Το τελευταίο διάστημα, ο Βέλγος επιθετικός είχε απασχολήσει έντον, καθώς παρέμεινε στο Βέλγιο για προπονήσεις, επιλέγοντας να μην επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία, μια κίνηση που φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια εντός του συλλόγου.

Όμως, μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο ίδιος εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφασή του, αναφερόμενος τόσο στα προβλήματα τραυματισμών όσο και στην προσωπική δοκιμασία που πέρασε με την απώλεια του πατέρα του. Παράλληλα, τόνισε ξεκάθαρα την αφοσίωσή του στη Νάπολι.

«Αυτή η σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για μένα, μεταξύ του τραυματισμού και της προσωπικής απώλειας (σ.σ εκείνης του πατέρα του). Ξέρω ότι έχει γίνει πολλή συζήτηση για την κατάστασή μου τις τελευταίες ημέρες και είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα πάντα.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν ένιωθα καλά σωματικά και έκανα κάποιους ελέγχους όσο ήμουν στο Βέλγιο. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε φλεγμονή και υγρό στον καμπτήρα του ισχίου μου, κοντά στον ουλώδη ιστό. Δεδομένου ότι είναι το δεύτερο πρόβλημα που έχω από την επιστροφή μου στις αρχές Νοεμβρίου, επέλεξα να κάνω αποκατάσταση στο Βέλγιο, ώστε να μπορώ να βοηθήσω όταν με καλέσουν.

Νομίζω ότι πολλοί από εσάς είδατε τη συνέντευξη που έδωσα στη Βερόνα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γυρίσω την πλάτη μου στη Νάπολι, ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα που θέλω περισσότερο από το να παίζω και να κερδίζω με την ομάδα μου… αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βεβαιωθώ πως 100% σε φόρμα, επειδή δεν ήμουν πρόσφατα, και αυτό είχε και ψυχολογικό αντίκτυπο.

Ήταν μια δύσκολη χρονιά αλλά στο τέλος, θα την ξεπεράσω και θα βοηθήσω τη Νάπολι και την εθνική ομάδα να πετύχουν τους στόχους τους όταν κληθώ. Αυτό είναι το μόνο που θέλω».