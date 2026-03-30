Αποσύρεται ο Ντε Γκούζμαν και αναλαμβάνει την Σπάρτα Ρότερνταμ

Την απόφαση ν' αποσυρθεί από την ενεργό δράση έλαβε ο 14 φορές διεθνής με την εθνική Ολλανδίας, Τζόναθαν ντε Γκούζμαν, προκειμένου ν' ασχοληθεί με την προπονητική.

Μπαίνει μάλιστα απευθείας στα... βαθιά, καθώς στο εξής θα είναι ο νέος τεχνικός της Σπάρτα Ρότερνταμ.

Ο Τζόναθαν ντε Γκούζμαν θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν. Γεννημένος στον Καναδά, ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά στη Φέγενορντ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στις Μαγιόρκα, Βιγιαρεάλ, Σουόνσι, Νάπολι και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ από το καλοκαίρι του 2022 ανήκει στο δυναμικό της Σπάρτα.

Ήταν μέλος της εθνικής Ολλανδίας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία. Αν και δεν σκόραρε ποτέ με τους «οράνιε», εντούτοις πέτυχε 70 γκολ σε συλλογικό επίπεδο, εκ των οποίων τα 26 με τη Φέγενορντ. Επίσης, με τον κορυφαίο σύλλογο του Ρότερνταμ πραγματοποίησε τις περισσότερες συμμετοχές του, φτάνοντας τις 129.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Σπάρτα γνωστοποίησε ακόμη ότι λύθηκαν τα συμβόλαια των Πάτρικ φαν Άανχολτ, Σαΐντ Μπακάρι, Πέλε Κλέμεντ και Λαγέ Κρομά. Ωστόσο, ο σύλλογος θα συζητήσει εκ νέου με τον Κλέμεντ σε μεταγενέστερο στάδιο σχετικά με πιθανή παραμονή του.

Για τους τερματοφύλακες Πασκάλ Κάιπερ και Γιούρι Σχόντερβαλντ ενεργοποιήθηκε σχετική οψιόν, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται πλέον με συμβόλαιο έως το 2027.