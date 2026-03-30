Κηφισιά: Σε δημοπρασία συλλεκτικές φανέλες

Η Κηφισιά προχωρά σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, θέτοντας σε δημοπρασία συλλεκτικές, φορεμένες φανέλες περιορισμένης έκδοσης που συνδέονται με την ιστορία του συλλόγου.

Οι εμφανίσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό σύμβολο της πόλης, τις άμαξες.

Οι παίκτες της ομάδας τις φόρεσαν στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, δίνοντάς τους ιδιαίτερη συλλεκτική αξία.

Η αρχή της δημοπρασίας γίνεται με τη φανέλα του αρχηγού Αλμπέρτο Μποτία, η οποία φέρει και την υπογραφή του. Στη συνέχεια, κάθε εβδομάδα θα διατίθεται μία διαφορετική φανέλα από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σε αγώνες.

Πέρα από τη συλλεκτική τους αξία, η ενέργεια έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.