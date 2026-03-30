ΠΑΟΚ: Σε διαδικασία επιστροφής ο Γιακουμάκης, δούλεψαν στο γήπεδο Μιχαηλίδης και Κένι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Παναθηναϊκό, με τον Γιακουμάκη να είναι σε διαδικασία της επιστροφής, με τους Κένι και Μιχαηλίδη να δουλεύουν ατομικά στο γήπεδο - Παραμένουν με θεραπεία οι Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Έναρξη αγωνιστικής εβδομάδας στη Νέα Μεσημβρία, με το αγωνιστικό τμήμα να στρέφει πλέον την προσοχή του στην πρεμιέρα των Play Offs στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή (05.03, 19:00).

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (30.03) ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ενώ ακολούθησε δουλειά στο τακτικό κομμάτι. Στο τελευταίο μέρος οι παίκτες έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα υψηλής έντασης.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό στο γήπεδο, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτςυποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τρίτη (31.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.