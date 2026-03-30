Γιοβάνοβιτς: «Δεν αλλάζω φιλοσοφία, έχει ρίσκο αλλά μπορούμε να πετύχουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε πριν το φιλικό με την Ουγγαρία για τους νέους στόχους που έχει η Εθνική μπροστά της και το ενδεχόμενο να γίνει πιο κυνική και να αλλάξει τον τρόπο φιλοσοφίας της. Αποστολή στην Βουδαπέστη.

Το στίγμα της Εθνικής για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τα προσεχή φιλικά παιχνίδια, αλλά και τη συμμετοχή της στο Nations League του Σεπτεμβρίου έδωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό (31/3, 20:00) παιχνίδι με την Ουγγαρία στην Puskas Arena. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του, ενώ σημείωσε ξανά την πρόθεσή του να μεγαλώσει το ρόστερ της Γαλανόλευκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Εθνικής ομάδας:

Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι που βάζει ο ίδιος για την Εθνική: Ο πραγματικός στόχος είναι η επόμενη δ9ιοργάνως που έχουμε μπροστά μας, το Nations League. Γιατί πλέον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Οι εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα όσον αφορά τον επόμενο στόχο, τα προκριματικά του Euro. Άρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία των φιλικών, πρώτος και βασικός στόχος είναι τα ματς του Nations League. Γι’ αυτό τον λόγο σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια την ομάδα που θα συμμετάσχει στο επόμενο τουρνουά. Βάσει και της δυναμικότητας του αντιπάλου, πρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλο και ικανό ρόστερ που θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των παιχνιδιών.

Για το πώς βιώνει αυτή τη διαδικασία ωρίμανσης της ομάδας: Αν δείτε όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή, από το πρώτο ματς τον Σεπτέμβριο πριν 1,5 χρόνο και σήμερα, οι αλλαγές που είχαν γίνει στο ρόστερ ήταν τεράστιες. Και όσον αφορά τον αριθμό νέων παικτών που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, που και αυτοί χρειάζονται και αρκετά παιχνίδια και εμπειρία για να μάθουν τον τρόπο που λειτουργεί μία εθνική ομάδα, ώστε να αποκτξσουμε μία ταυτότητα. Σαν προπονητής είναι πάντα πολύ ευχάριστη διαδικασία, αλλά σίγουρα έχει και παράπλευρα θέματα που για μας μόνο μέσα από τα παιχνίδια μπορούμε να τα διορθώνουμε. Έγιναν αρκετές αλλαγές και μας χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και παιχνίδια για να συνεχίσουμε μία προσπάθεια που δεν μας έδωσε τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ. Απλά επειδή είναι μία καινούργια γενιά, γιατί είναι παίκτες με

Αν λείπει ο κυνισμός από την Εθνική κι αν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του: Δεν ήταν κυνισμός αυτό που έλειψε (στα προκριματικά του Μουντιάλ), κάναμε αρκετά λάθη σε μία εβδομάδα που ήταν σοβαρά και αποκλειστήκαμε. Και μπορούν να συμβούν. Το να αλλάξουμε προφίλ, θα πρέπει πρωτίστως να αλλάξω εγώ τον τρόπο σκέψης, με το τι θέλω να κάνω εγώ με την Εθνική. Τρόπο παιχνιδιού ενδεχομένως πρέπει να το αλλάξουμε με βάση τον αντίπαλο που παίζουμε. Όχι γιατί θα το θέλουμε, αλλά γιατί θα μας το αλλάξει ο αντίπαλος. Από τότε που ξεκίνησα ως προπονητής, ξέρω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να έχεις τον τρόπο για να μπορείς να επιτεθείς ορθά. Αυτό το στοιχείο πάντα στην καριέρα μου το στήριζα. Σίγουρα υπάρχει η λογική ότι σε κάποια παιχνίδια μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά. Ίσως σε κάποια ματς που έχουμε μπροστά μας, μπορούμε. Αλλά για μένα πάντα η βάση είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε, ώστε να εξαρτιόμαστε από το δικό μας παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξω τώρα τον τρόπο σκέψης, θα συνεχίσω να το κάνω με τους ποδοσφαιριστές. Έχει λίγο παραπάνω ρίσκο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τους παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν.

Αν το σημερινό ρόστερ είναι το τελικό ενόψει Nations League: Έχουμε γενικώς ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ παικτών που σε όλα τα παιχνίδια είχαν κληθεί και σε αρκετά ματς είχαμε κάνει κλήσεις κάποιων παικτών για διάφορους λόγους. Σίγουρα για να καλέσουμε κάποιον, το αξίζει, ή μπορεί να δω ότι μελλοντικά μπορεί να δώσει λύσεις σε κάποιες θέσεις. Και σε αυτήν την κλήση υπήρχαν παιδιά που θα μπορούσα να έχω καλέσει, αλλά κάποιοι είχαν τραυματισμούς ή λίγα παιχνίδια. Στην Εθνική, όποιος κι αν αγωνίζεται, όλοι περιμένουν από εμάς τα αποτελέσματα.

Για την άνοδο του Ηρακλή: Σαν ένας άνθρωπος που πέρασε όλη τη ζωή του από τον Ηρακλή, είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν κρίμα όλα αυτά τα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε στις χαμηλότερες κατηγορίες. Ελπίζω αυτή την ομάδα να παραμείνει για πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Ήμουν πολύ χαρούμενος που φέτος τα κατάφερε, εύχομαι του χρόνου να κάνουν καλά παιχνίδια στο Καυτανζόγλειο.

Τι διαφορετικό περιμένει από τους διεθνείς στη φάση της ανάπτυξης με την Ουγγαρία: Το είχα τονίσει και μετά το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και πριν, ότι ο στόχος μου πάντα είναι να κάνουμε παιχνίδια, επειδή είχαμε εξαιρετική πορεία στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας (Nations League) κι αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα παιχνίδια της Εθνικής. Η Εθνική για πολλά χρόνια ήταν στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και τα περισσότερα ματς δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση. Άρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία τώρα, μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα, μπήκαμε σε διαφορετικά επίπεδα. Και ο στόχος μου είναι και στα παιχνίδια προετοιμασίας να είναι ομάδες αυτού του επιπέδου, και ομάδες με διαφορετικό τρόπο ποδοσφαίρου. Και το παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο γιατί δοκιμάσαμε με έναν αντίπαλο που είχε πολύ διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Η Ουγγαρία είναι πολύ καλή ομάδα, έχει έναν προπονητή που είναι αρκετά χρόνια, για μεγάλο διάστημα έπαιξε διαφορετικά από το τελευταίο διάστημα. Της δίνεται μέσα στο γήπεδο να αλλάξει σχηματισμό και τρόπο παιχνιδιού που για μας είναι μία πρόκληση. Γιατί δεν είναι ομάδα που αγωνίζεται πολύ ώστε να δουλεύει στις λεπτομέρειες.

Για την Εθνική Ελπίδων που δίνει αύριο το κρίσιμο παιχνίδι με την Γερμανία: Υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ, με πολύ καλό προπονητή. Είναι σημαντικό το παιχνίδι με την Γερμανία, δεν θα είναι σίγουρα εύκολο, ελπίζω να το καταφέρουν. Είναι σημαντικό και για τη συνέχεια των ίδιων των παιδιών, αλλά και της Εθνικής στο μέλλον.