Τα τρία βασικά… όπλα της Ράγιο Βαγιεκάνο και οι «αναχαιτίσεις» της ΑΕΚ

Η Ένωση καλείται να περιορίσει τη δημιουργία του Παλαθόν, την ταχύτητα του Ντε Φρούτος και την παρουσία του Αλεμάο στην περιοχή, σε μια μεσοεπιθετική τριάδα που αποτελεί τον βασικό πυρήνα απειλής των Μαδριλένων ενόψει των προημιτελικών του Conference League. To SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Προτεραιότητα στην αγωνιστική ατζέντα της ΑΕΚ έχει το ντέρμπι (5/4) κόντρα στον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Ωστόσο στο πίσω μέρος του μυαλού των «κιτρινόμαυρων», δεν μπορεί παρά να κυκλοφορεί η πρώτη μάχη με την Ράγιο Βαγιεκάνο λίγες ημέρες αργότερα (9/4) στο πλαίσιο των προημιτελικών του Conference League.

Κι ασφαλώς ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά πως τρεις παίκτες, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με επίκεντρο την μεσοεπιθετική λειτουργία κι αποτελούν τα βασικά «όπλα» των Ισπανών.

Ίζι Παλαθόν: ο εγκέφαλος

Ο 31χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός γράφει στο κοντέρ 5 γκολ – 6 ασίστ σε 42 παιχνίδια την τρέχουσα σεζόν. Είναι ο παίκτης που κινεί τα νήματα στη μεσοεπιθετική λειτουργία της Ράγιο.

Αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ελευθερία να βγαίνει στα άκρα και να κουβαλά μπάλα.

Αυτό που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ είναι η ικανότητά του να βρίσκει χώρους ανάμεσα στις γραμμές. Αν του δοθεί χώρος, μπορεί να «χτυπήσει» με κάθετες πάσες ή μακρινά σουτ.

Έχει καλή εκτέλεση εκτός περιοχής και δεν διστάζει να πάρει πρωτοβουλίες. «Κλειδί» για την ΑΕΚ θα είναι η συνεχόμενη πίεση πάνω του και περιορισμός του χρόνου σκέψης.

Χόρχε Ντε Φρούτος: η ταχύτητα στο transition

Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός (12 γκολ – 4 ασίστ φέτος) είναι ο παίκτης που μπορεί να «τιμωρήσει» κάθε αμυντική ανισορροπία. Παίκτης με εκρηκτικότητα και καλή τελική επιλογή, λειτουργεί ιδανικά στο transition.

Πολύ δυνατός στο ένας εναντίον ενός. Κόβει προς τα μέσα και απειλεί είτε με σουτ είτε με τελική πάσα. Εκμεταλλεύεται χώρους πίσω από τα μπακ.



«Κλειδί» για την ΑΕΚ για τον περιορισμό της δράσης του θα είναι οι σωστές αποστάσεις στα άκρα και οι βοήθειες στον πλάγιο μπακ.

Αλεμάο: το σημείο αναφοράς

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος (3 γκολ σε 26 ματς) είναι ο φορ περιοχής που αποκτήθηκε για να δώσει «βάθος» και παρουσία στο κουτί.

Με κόστος 4,5 εκατ. ευρώ από την Ιντερνασιονάλ, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς.

Δυνατός στο ψηλό παιχνίδι και στις μονομαχίες. Κρατά μπάλα και δίνει χρόνο στην ομάδα του να ανέβει. Επικίνδυνος στις στημένες φάσεις.

«Κλειδί» για την ΑΕΚ στην περίπτωσή του, οι καλές τοποθετήσεις και αποφυγή φάουλ κοντά στην περιοχή.

Συνολική «ανάγνωση»

Η Ράγιο πατάει πάνω σε έναν άξονα: δημιουργία από Παλαθόν, ταχύτητα από Ντε Φρούτος και εκτέλεση από Αλεμάο. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να «σπάσει» αυτή τη σύνδεση, θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα για να ελέγξει τα παιχνίδια.

Το ζητούμενο για την Ένωση δεν είναι μόνο η αμυντική συνέπεια, αλλά και η διαχείριση των μεταβάσεων. Γιατί απέναντι σε αυτούς τους τρεις, ένα λάθος positioning μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.