Η Εφέσεων απάλλαξε τον Ηλιόπουλο για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε πλήρως από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, για τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τότε θυμίζουμε, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, είχε κληθεί σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, βάσει των διατάξεων που αφορούν «δυσμενείς κρίσεις». Στην πρωτόδικη διαδικασία είχε απαλλαγεί η ΠΑΕ ΑΕΚ ως μη έχουσα αντικειμενική ευθύνη, αλλά ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε τιμωρηθεί με 20 χιλιάδες πρόστιμο με αποτέλεσμα να ασκηθεί έφεση, στην εκδίκαση της οποίας την προηγούμενη εβδομάδα παραβρέθηκε και πάλι ο Μάριος Ηλιόπουλος με νομικό εκπρόσωπο τον Χάρη Γρηγορίου. Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την απαλλαγή του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος δικαιώνεται. Μιλάμε προφανώς για μια καθαρά ηθική δικαίωση, καθώς το πρόβλημα δεν ήταν τα... 20.000.

Έχει σημασία να τονίσουμε πως στο σκεπτικό της Επιτροπής τονίζεται μεταξύ άλλων πως «ο κ. Ηλιόπουλος εξέφρασε αξιολογικές κρίσεις, μένοντας στο όριο που αρμόζει, ενώ υπάρχει και δικαιολογημένο ενδιαφέρον λόγω της θέσης του».

Λόγω της σοβαρότητας, δε, της υπόθεσης από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Υφαντή Εφέτη Δ.Δ , ανατέθηκε η εισήγηση σε δύο εισηγήτριες, την κ. Αγγελική Μακρυγιώργου αναπληρωτή πρόεδρο – Εφέτη και την κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, μέλος - Εφέτη.

Η απόφαση της απαλλαγής:

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5445_/24-02-2026 έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου, κύριου μετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αριθμό 259/-2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Εξαφανίζει την με αριθμό 259/-2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 04-02-2026 πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Τι είχε πει στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ο Μάριος Ηλιόπουλος

Θυμίζουμε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος, στην εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, είχε παραβρεθεί ο ίδιος με νομικό του εκπρόσωπο τον Χάρη Γρηγορίου. Εκεί είχε παραδοθεί στην Επιτροπή πλήθος στοιχείων που αφορούσαν όσα θεωρεί ντροπή για το ποδόσφαιρο και στα οποία είχε αναφερθεί και στις δηλώσεις μετά το ματς με τον Ολυμπιακό. Το SDNA ήταν τότε στα γραφεία της ΕΠΟ και σας είχε μεταφέρει όλα όσα είχε πει ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ.