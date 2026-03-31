Super League: H μικρή δεξαμενή των 50 Ελλήνων παικτών (πίνακας)

Έρευνα που δείχνει μόλις 50 Έλληνες ποδοσφαιριστές με την ελάχιστη "σοβαρή" συμμετοχή στην κανονική περίοδο της Super League και δικαιώνει απόλυτα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η δουλειά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είναι να χτυπάει καμπανάκια για τους Έλληνες παίκτες και τον χρόνο συμμετοχής τους, αλλά να διαλέγει τους καλύτερους και να τους χρησιμοποιεί στην εθνική ομάδα. Αποτελεί, όμως, καθήκον του (και κάθε ομοσπονδιακού προπονητή) να βάζει τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, πολύ καλά έκανε και μας προσγείωσε στην πραγματικότητα. Γιατί με το ταλέντο που υπάρχει νομίζουμε ότι είμαστε η… Βραζιλία, το λιγότερο.

Έχουμε ταλέντα, αλλά λίγα. Δεν έχουμε παίκτες. Και δεν έχουμε παίκτες επειδή ο κατ’ εξοχήν χώρος για να αναπτυχθεί το εγχώριο ταλέντο, η Super League, έχει καταληφθεί κατά τα 2/3 από ξένους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πίνακα που συνοδεύει αυτό το κείμενο.

Στον πίνακα αυτόν βλέπετε όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα, οι οποίοι στην κανονική περίοδο της Super League που ολοκληρώθηκε κατέγραψαν συμμετοχή πάνω από 1.000 αγωνιστικά λεπτά. Αγωνίστηκαν, δηλαδή, αθροιστικά μόλις 11 ολόκληρα 90λεπτα και… κάτι λίγο ακόμα. Αυτή η συμμετοχή, βέβαια, είναι ένα μεταίχμιο που τους κατατάσσει αυτόματα στο βασικό rotation της ομάδας τους. Δηλαδή είναι παίκτες με ρόλο, που υπολογίζονται από τον προπονητή και είχαν παρουσία τέτοια, που δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να τους παρατηρήσει, να αξιολογήσει τα θετικά τους στοιχεία και τις αδυναμίες τους.

Πόσοι είναι αυτοί οι παίκτες; Ακριβώς… 50! Η διαίρεση δεν δίνει καν ούτε τέσσερις παίκτες σε κάθε ομάδα από τις 14 της Super League. Και οι δέκα απ’ αυτούς είναι τερματοφύλακες. Δηλαδή ολόκληρη η Super League προσφέρει στον εκάστοτε ομοσπονδιακό προπονητή μια δεξαμενή μόλις 40 παικτών για τις δέκα θέσεις εκτός του γκολκίπερ. Και το λέμε αυτό… βάθος του ελληνικού ποδοσφαίρου;

Για την ποιότητα των παικτών, την ηλικία τους, το αν η παρουσία τους θα παρακινούσε τον όποιο ομοσπονδιακό να ασχοληθεί μαζί τους κτλ. προτιμούμε να μην κάνουμε συζήτηση. Μια ματιά στον πίνακα να ρίξετε, θα βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα. Άλλωστε ο καθένας έχει την άποψή του για το ποιον του καθενός. Στην περίπτωσή μας το πρόβλημα είναι ποσοτικό, όχι ποιοτικό. Αν υποτεθεί ότι στην ελληνική Super League παίζουν κάθε αγωνιστική 154 παίκτες βασικοί (14 ομάδες Χ 11 παίκτες) και συνολικά περίπου 220 παίκτες παίρνουν συμμετοχή, ο αριθμός 50 που προκύπτει απ’ αυτή την (απ)αρίθμηση είναι εξαιρετικά μικρός.

Αυτό αν αναλογιστεί κανείς ότι και σε επίπεδο παικτών που αγωνίζονται στο εξωτερικό οι αριθμοί δεν διαφέρουν και πολλοί. Καμιά 30αριά το πολύ είναι οι Έλληνες παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα που βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που να προκαλούν την προσοχή (δηλαδή αγωνίζονται σε πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας σε «υπαρκτές» ποδοσφαιρικά χώρες). Οπότε με τέτοια μικρή δεξαμενή και πάλι καλά να λέμε που βρισκόμαστε σ’ αυτό το επίπεδο.