Οδηγός για την ΑΕΚ εν όψει πλέι οφ, τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου 

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την έναρξη των πλέι οφ και θα πρέπει να έχει ως οδηγό την βελτίωση που παρουσίασε στα ντέρμπι του δεύτερου γύρου με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η Ένωση έχει δείξει μέσα στην χρονιά πως έχει την ικανότητα να διαβάζει τους αντιπάλους της και όταν τους αντιμετωπίζει δεύτερη φορά η εικόνα της να είναι πολύ βελτιωμένη. Μεγαλύτερο παράδειγμα, τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στα ματς του πρώτου γύρου υστέρησε αγωνιστικά και πνευματικά με αποτέλεσμα να ηττηθεί σχεδόν με «κάτω τα χέρια» πληρώνοντας κάποια λάθη που σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να τα κάνεις, ενώ σε αυτά του δεύτερου εμφανίστηκε πολύ πιο διαβασμένη, πολύ πιο προσαρμοστική πάνω στους αντιπάλους της και σίγουρα πολύ πιο βελτιωμένη τακτικά αλλά και ατομικά.

Αυτή η βελτίωση του δεύτερου γύρου είναι σίγουρα οδηγός για την ΑΕΚ αλλά τώρα που κρίνονται όλα θα χρειαστεί να δώσει και το κάτι παραπάνω. Το ξεκίνημα στα πλέι οφ σίγουρα είναι ότι πιο απαιτητικό θα μπορούσε να της τύχει με πρεμιέρα στο Καραϊσκάκη αλλά έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το καλό πρόγραμμα το διαμορφώνεις εσύ ο ίδιος με την εικόνα και τα αποτελέσματα σου και δεν το κάνει η... κλήρωση. Όσο για την ιδιαιτερότητα της Ευρώπης, που θα παίξει σίγουρα τον δικό της ρόλο καθώς την 2η αγωνιστική των πλέι-οφ η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έχοντας δώσει τρεις ημέρες πριν την ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Αθήνα με ότι αυτό συνεπάγεται για τις δυνάμεις που θα έχει καταναλώσει, εκεί είναι απαραίτητο ο Νίκολιτς να βρει της λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση και να βγάλει από το μανίκι του έξτρα πρωταγωνιστές που θα βοηθήσουν πρακτικά και ουσιαστικά.

Η ΑΕΚ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως αυτή τη δοκιμασία Πέμπτη-Κυριακή την πέρασε με επιτυχία από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου όπου σε αυτό το διάστημα που έπαιζε σερί μεοσβδόμαδο ματς μέτρησε εννέα σερί νίκες μεταξύ αλλων σε Φλωρεντία, Λεωφόρο και Σαμψούντα και... γκέλαρε όταν ξεκουράστηκε και επανήλθε μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων φέρνοντας 1-1 με τον Άρη με πολύ κακή εμφάνιση. Δεν είναι θέσφατο λοιπόν ούτε ότι θα καταρρεύσει μια ομάδα από την καταπόνηση αν παίζει σερί Ελλάδα - Ευρώπη ούτε ότι θα πάει τρένο αν παίζει μόνο Ελλάδα γιατί θα είναι ξεκούραστη. Όλα είναι θέμα δουλειάς, ρυθμού, εντάσεων, ψυχολογίας και λύσεων. Σε αυτό το διάστημα των εννέα σερί νικών για παράδειγμα ο Νίκολιτς έβαλε στην εξίσωση παίκτες όπως οι Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Ζίνι και αυτοί του έδωσαν το μέγιστο με ουσιαστικές βοήθειες.

Αυτό θα πρέπει να συμβεί και τώρα στους πρώτους τελικούς όπως και στη συνέχεια εάν η ΑΕΚ καταφέρει να προχωρήσει και στους 4 του Conference όπου το πρόγραμμα της θα βαρύνει περισσότερο έχοντας ομως εκεί τη δυνατότητα να κάνει χρήση αναβολής στην Super League. Ολα αυτά βεβαίως μοιαζουν μακρινά για τον Νίκολιτς που πρώτο του μέλημα ειναι να έχει αφενός πίσω υγιείς όλους τους διεθνείς και αφετέρου να μπορέσει να δουλέψει καλά εν όψει Καραϊσκάκη προκειμένου να εμφανίσει ενα τακτικό πλάνο που θα μπορέσει να ματσάρει τα δυνατά σημεια του Ολυμπιακού τα οποία ειναι γνωστά, όπως γνωστές ειναι και οι αδυναμίες.

Η ΑΕΚ έδειξε στον δεύτερο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια με την εικόνα της κυρίως στην επανάληψη οτι έχει τον τρόπο, οχι μόνον να μπλοκάρει τον Ολυμπιακό τακτικά αλλά να τον χτυπήσει και εκεί που πονάει για να τον κερδίσει. Με τη νίκη τότε, να μην έρχεται ελέω Μάκελι - Ντίπερνικ που αλλοίωσαν συνθήκες και αποτέλεσμα με την μη αποβολή Ποντένσε λίγο μετά το γκολ Βάργκα και το πέναλτι μαϊμού στον Λουίς. Διαιτησία τύπου Μάκελι - Ντίπερνικ δύσκολα θα ξαναδούμε. Την ΑΕΚ του Νίκολιτς όμως, να εμφανίζεται ακόμα πιο βελτιωμένη στα πλέι οφ στον τρίτο φετινό της αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό είναι λογικό ή και απαραίτητο να την δούμε για να μπορέσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα και να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα κορυφής που έχει και το οποίο ειναι πολύ σημαντικό για ψυχολογικούς και βαθμολογικούς λόγους σε ένα μίνι πρωτάθλημα πλέι οφ που έχει έξι τελικούς.