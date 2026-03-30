Ολυμπιακός: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Έσε ενόψει ΑΕΚ

Ο Σαντιάγκο Έσε αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά από αύριο (31/3) στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (5/4, 21:00).

Οι Πειραιώτες αναμένεται να επιστρέψουν από αύριο (31/3) στις προπονήσεις, μετά την άδεια που είχαν λόγω και της διακοπής του ελληνικού πρωταθλήματος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προετοιμάσει την ομάδα του ενόψει του πρώτου ντέρμπι των play offs στο Φάληρο με αντίπαλο την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (5/4, 21:00).

Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να έχει στην διάθεση του τον Έσε που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από το ματς με τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει και στο αρχικό σχήμα απέναντι στην «Ένωση».

Όλα βέβαια θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες και στην προπόνηση του Σαββάτου (4/4), όπου θα ανακοινωθεί και η αποστολή των «ερυθρόλευκων» στην πρώτη μεγάλη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου.