Ρούτεν: «Έχουμε μια ομάδα μαχητών που δεν τα παρατάνε ποτέ»

Ο προπονητής του Κουρασάο, Φρεντ Ρούτεν, λέει ότι οι μικρές-θεωρητικά- ομάδες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) δεν πηγαίνουν εκεί απλώς για να... καλύψουν τους αριθμούς και να έχουν το μαχητικό πνεύμα για να προκαλέσουν ανατροπή στο ντεμπούτο τους στο τουρνουά.

Ο Ολλανδός προπονητής είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα της Καραϊβικής, μίας χώρας με πληθυσμό 156.000 κατοίκους, αγωνίστηκε στα προκριματικά προμηνύει καλά την πορεία της στο τουρνουά, όπου θα παίξει με τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό στον 5ο όμιλο.

«Έχουμε τρεις ευκαιρίες και η πρώτη ευκαιρία είναι εναντίον της Γερμανίας», δήλωσε (30/3) στους δημοσιογράφους στη Μελβούρνη.

«Έτσι, για εμάς δεν τελειώνει στον πρώτο αγώνα. Γενικά, είτε πρόκειται για παγκόσμιο πρωτάθλημα είτε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, υπήρχαν πάντα εκπλήξεις. Και γιατί όχι φέτος για εμάς; Έχουμε μια ομάδα μαχητών που δεν τα παρατάνε ποτέ».

Αύριο (31/3) το Κουρασάο θα παίζει φιλικό με την Αυστραλία στο Melbourne Rectangular Stadium, τον δεύτερο αγώνα του Ρούτεν από τότε που διαδέχθηκε τον βετεράνο προπονητή και συμπατριώτη του Ολλανδό Ντικ Άντβοκαατ. Ο πρώτος ήταν η ήττα με 2-0 από την Κίνα σε φιλικό αγώνα στο Σίδνεϊ την περασμένη Παρασκευή (27/3).



Ο Ρούτεν είπε ότι δεν θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα από τότε που ανέλαβε τον Άντβοκαατ, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από ένα μήνα για να περάσει περισσότερο χρόνο με την άρρωστη κόρη του.

«Ευχήθηκε στην ομάδα καλή τύχη γιατί αυτή η ομάδα είναι μια οικογένεια», είπε. «Ήταν μέρος της οικογένειας και εξακολουθεί να νιώθει ότι είναι», πρόσθεσε ο Ρούτεν.