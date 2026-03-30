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Το πρόγραμμα των play out: Ίδια μέρα και ώρα οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές

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Ορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες των 10 αγωνιστικών των play out από τη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά πρόγραμμα των πλέι άουτ:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4 Απριλίου)
16:00 Κηφισιά-Πανσερραϊκός
18:00 Αστέρας Aktor-ΑΕΛ Novibet
20:00 Παναιτωλικός-Ατρόμητος

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8 Απριλίου)
16:00 ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
17:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Aktor
19:00 Ατρόμητος-Κηφισιά

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18 Απριλίου)
16:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor
17:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet
20:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22 Απριλίου)
16:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
17:00 ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
20:00 Αστέρας Aktor-Παναιτωλικός

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26 Απριλίου)
16:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός
17:00 Ατρόμητος-Αστέρας Aktor
20:00 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2 Μαΐου)
17:00 Παναιτωλικός-Κηφισιά
17:30 Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet
19:30 Αστέρας Aktor-Ατρόμητος

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9 Μαΐου)
16:00 Πανσερραϊκός-Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ Novibet-Αστέρας Aktor
19:30 Ατρόμητος-Παναιτωλικός

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12 Μαΐου)
19:00 Αστέρας Aktor-Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16 Μαΐου)
19:00 Αστέρας Aktor-Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21 Μαΐου)
19:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor

Το πρόγραμμα των play out: Ίδια μέρα και ώρα οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές