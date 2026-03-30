Το πρόγραμμα των play out: Ίδια μέρα και ώρα οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές

Αναλυτικά πρόγραμμα των πλέι άουτ:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4 Απριλίου)
16:00 Κηφισιά-Πανσερραϊκός
18:00 Αστέρας Aktor-ΑΕΛ Novibet
20:00 Παναιτωλικός-Ατρόμητος
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8 Απριλίου)
16:00 ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
17:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Aktor
19:00 Ατρόμητος-Κηφισιά
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18 Απριλίου)
16:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor
17:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet
20:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22 Απριλίου)
16:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
17:00 ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
20:00 Αστέρας Aktor-Παναιτωλικός
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26 Απριλίου)
16:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός
17:00 Ατρόμητος-Αστέρας Aktor
20:00 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2 Μαΐου)
17:00 Παναιτωλικός-Κηφισιά
17:30 Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet
19:30 Αστέρας Aktor-Ατρόμητος
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9 Μαΐου)
16:00 Πανσερραϊκός-Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ Novibet-Αστέρας Aktor
19:30 Ατρόμητος-Παναιτωλικός
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12 Μαΐου)
19:00 Αστέρας Aktor-Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16 Μαΐου)
19:00 Αστέρας Aktor-Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21 Μαΐου)
19:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor