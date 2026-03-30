ΠΑΟΚ: Με οδηγό την έδρα του (και την άμυνα) στη μάχη των «τελικών»

Το μίνι πρωτάθλημα των playoffs ξεκινά με ματς από την Τούμπα, που φέτος φαντάζει το πιο δυνατό χαρτί του ΠΑΟΚ - Τι δείχνουν τα νούμερα για τον Δικέφαλο ως γηπεδούχο...

Ο ΠΑΟΚ καλείται να κεφαλαιοποιήσει το πιο σταθερό και ισχυρό του «όπλο» τη φετινή σεζόν: την έδρα του. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος θέλει να αφήσει πίσω του την απώλεια στο Βόλο και να μπει με το δεξί σε μια διαδικασία που δεν συγχωρεί λάθη, έχοντας παράλληλα στραμμένο το βλέμμα και στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, εκεί όπου διαμορφώνονται οι ισορροπίες της κορυφής.

Δύο είναι τα βασικά «μέτωπα» που απασχολούν τον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της πρεμιέρας. Αφενός η κατάσταση των τραυματιών και ο βαθμός ετοιμότητάς τους μετά από απουσία, αφετέρου τα αγωνιστικά δεδομένα που έχει ήδη παρουσιάσει η ομάδα και τα οποία οφείλουν να λειτουργήσουν ως οδηγός για τη συνέχεια.

Εν αρχή ην… η άμυνα

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αμυντική συνέπεια που δείχνει στο «σπίτι» του. Σε 13 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος μετρά 11 νίκες και 2 ισοπαλίες, διατηρώντας το αήττητο μπροστά στο κοινό του. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στα μετόπισθεν. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί μόλις τρία γκολ στην Τούμπα, με ρεκόρ 27-3 καθώς έχει δεχτεί γκολ μόνο από Ολυμπιακό, Άρη και Πανσερραϊκό.

Αν θελήσει κανείς να ανοίξει περαιτέρω τη συζήτηση, μαζί με τα ματς Κυπέλλου, συνολικά σε 17 παιχνίδια, οι Θεσσαλονικείς έχουν δεχθεί μόλις έξι τέρματα (ΑΕΛ, Μαρκό και Ατρόμητο), βρίσκοντας δίχτυα 38 φορές.

Ακόμα και στην Ευρώπη, σε επτά ματς σε προκριματικά και League Phase, αλλά και στα νοκ άουτ η ομάδα του Λουτσέσκου δέχτηκε μόλις τρία γκολ (!). Ένα γκολ σκόραρε η Μπραν και δυο η Θέλτα. Συνολικός απολογισμός εντός έδρας στην Ευρώπη σε γκολ, το εντυπωσιακό 13-3.

Η Τούμπα ως σημείο αναφοράς

Σε ένα μίνι πρωτάθλημα όπου κάθε λεπτομέρεια μετρά, η έδρα μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική. Και για τον φετινό ΠΑΟΚ, η Τούμπα είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο η ομάδα του Λουτσέσκου παρουσιάζει την πιο πειστική εκδοχή της. Οι Θεσσαλονικείς φρόντισαν να στείλουν μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της εκκίνησης του πρωταθλήματος, κάνοντας λόγο για επτά «τελικούς», ωστόσο, αντιλαμβάνεται κανείς πως η δυναμική εκκίνηση, και δη στην Τούμπα, στο σπίτι του, μπορεί να του δώσει επιπλέον ώθηση, σε ένα διάστημα ασφυκτικής πίεσης μέχρι το φινάλε.

