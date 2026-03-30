Λίβερπουλ: Νέο ενδιαφέρον για τον Λουίς Σουάρες

Στο μεταγραφικό προσκήνιο επανέρχεται η Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία και την Αγγλία εξετάζει την περίπτωση του Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Πρόκειται φυσικά για συνωνυμία με τον γνωστό Ουρουγουανό επιθετικό που έχει αφήσει ιστορία στους «Reds» και πλέον αγωνίζεται στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο παίκτης που απασχολεί την αγγλική ομάδα είναι ο Κολομβιανός φορ της Σπόρτινγκ, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Μάλιστα, συμπαίκτης του είναι και ο Φώτης Ιωαννίδης στο σύνολο της Λισαβόνας.

Όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα και μεταφέρει μεταξύ άλλων και η «Mirror», η ομάδα του Άρνε Σλοτ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, καθώς ο 28χρονος επιθετικός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Τη φετινή χρονιά μετρά 33 γκολ και 7 ασίστ σε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που τον έχει καταστήσει έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στην Ευρώπη. Ο Σουάρες αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Αλμερία έναντι 23 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συμβόλαιό του φέρεται να υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 70 εκατομμυρίων, με διάρκεια έως το 2030.

Στο παιχνίδι για την υπογραφή του, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, βρίσκεται και η Νιούκαστλ, γεγονός που ενδέχεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό για την απόκτησή του.