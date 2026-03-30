Το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ 5-8 - Φουλ της... Κυριακής και τα «φώτα» στο Λεβαδειακός - Άρης

Το πρόγραμμα τους για τις έξι αγωνιστικές που θα κρίνουν τη θέση της Ευρώπης (5η), έμαθαν Λεβαδειακός, Βόλος, ΟΦΗ και Άρης, με τους αγώνες να διεξάγονται κυρίως Κυριακή, με μόλις μία αγωνιστική να γίνεται το Σάββατο.
Το Λεβαδειακός-Άρης της πρεμιέρας αναμένεται να κρίνει πολλά, καθώς σε περίπτωση νίκης των Βοιωτών, ξεκαθαρίζουν αρκετά τα δεδομένα για το εισιτήριο του Conference League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8
Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης
17:00: Βόλος – ΟΦΗ
Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος
Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος