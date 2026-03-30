Το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ 5-8 - Φουλ της... Κυριακής και τα «φώτα» στο Λεβαδειακός - Άρης

Γνωστές έγιναν οι ώρες και οι μέρες των αγώνων των πλέι οφ 5-8, που θα κρίνουν την 5η θέση, η οποία οδηγεί -υπό προϋποθέσεις- στο Conference League.

Το πρόγραμμα τους για τις έξι αγωνιστικές που θα κρίνουν τη θέση της Ευρώπης (5η), έμαθαν Λεβαδειακός, Βόλος, ΟΦΗ και Άρης, με τους αγώνες να διεξάγονται κυρίως Κυριακή, με μόλις μία αγωνιστική να γίνεται το Σάββατο.

Το Λεβαδειακός-Άρης της πρεμιέρας αναμένεται να κρίνει πολλά, καθώς σε περίπτωση νίκης των Βοιωτών, ξεκαθαρίζουν αρκετά τα δεδομένα για το εισιτήριο του Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης

17:00: Βόλος – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/04/26

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30: Άρης – Βόλος

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος