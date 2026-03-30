Βγήκε το πρόγραμμα των πλέι οφ, ίδια ημέρα και ώρα οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές

Τις ημέρες και ώρες των πλέι οφ 1-4 ανακοίνωσε η Super League.

H Super League συνεδρίασε την Δευτέρα (30/3), μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα των πλέι οφ 1-4, 5-8 και των πλέι άουτ κι έγιναν ήδη γνωστές οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή.

Όπως ήταν γνωστό, όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν Κυριακή, ενώ και οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική, 5 Απριλίου

19:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

2η αγωνιστική, 19 Απριλίου

18:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική, 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

4η αγωνιστική, 10 Μαΐου 19:30

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική, 13 Μαΐου 19:30

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική, 17 Μαΐου 19:30

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ