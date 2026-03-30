Ο διευθυντής της εθνικής Αιγύπτου προειδοποιεί τον Σαλάχ για το MLS

Ο διευθυντής της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, Ιμπραΐμ Χασάν, προειδοποίησε τον Μοχάμεντ Σαλάχ να μην επιλέξει το επόμενο βήμα της καριέρας του στο Major League Soccer, τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα τον απομακρύνει από το υψηλότερο επίπεδο προβολής.

Ο 33χρονος επιθετικός δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το μέλλον του μετά το τέλος της επιτυχημένης εννιαετούς παρουσίας του στη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε, μεταξύ άλλων, την Premier League και το Champions League.

Ο επίτροπος του MLS, Ντον Γκάρμπερ, έχει εκφράσει την επιθυμία να δει τον Σαλάχ στο πρωτάθλημα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές αν κάποια ομάδα θα κινηθεί για την απόκτησή του.

«Προσωπικά θα προτιμούσα να παραμείνει στην Ευρώπη. Έχω ακούσει για προτάσεις από την Παρί Σεν Ζερμέν, την Μπάγερν Μονάχου και συλλόγους της Ιταλίας», δήλωσε ο Χασάν, προσθέτοντας ότι μια μετακίνηση στο MLS θα τον βγάλει από τα «φώτα».

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετά τις θητείες του σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, αγωνίζεται πλέον στην Ίντερ Μαϊάμι από το 2023, λίγο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Χασάν εκτίμησε ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική λύση, εφόσον ο Σαλάχ δεν βρει πρόταση από την Ευρώπη, αναφέροντας και την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο εκεί.

Ο Σαλάχ βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και θα απουσιάσει από το τρέχον προπονητικό καμπ της Αιγύπτου, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική. Η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε φιλικό στη Βαρκελώνη, μετά τη νίκη με 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας στην Τζέντα.

Οι επτάκις πρωταθλητές Αφρικής συμμετέχουν στον 7ο όμιλο μαζί με το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και το Ιράν, στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.