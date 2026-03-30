Ο τραυματισμός του Γουέσλεϊ φέρνει τον Τσιμίκα στην ενδεκάδα

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως εισέρχεται σε μια κομβική περίοδο στη σεζόν του με τη Ρόμα, καθώς οι εξελίξεις στο ρόστερ ενδέχεται να του δώσουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παρότι τον περασμένο Ιανουάριο το όνομά του συνδέθηκε έντονα με μεταγραφή, κυρίως προς την Τουρκία και τη Μπεσίκτας, τελικά παρέμεινε στους «τζιαλορόσι». Μέχρι στιγμής, ο διεθνής αριστερός μπακ έχει καταγράψει 23 συμμετοχές με μία ασίστ, έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν. Ο τραυματισμός του Γουέσλεϊ, που αγωνιζόταν στο ίδιο άκρο, δημιουργεί κενό στην ενδεκάδα της Ρόμα. Ο νεαρός Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για τον Τσιμίκα.

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι αναμένεται να του δώσει περισσότερες ευκαιρίες, με τον Έλληνα μπακ να διεκδικεί πλέον θέση βασικού, αρχής γενομένης από το μεγάλο ντέρμπι με την Ίντερ.

Παρά το γεγονός ότι το μέλλον του μετά το καλοκαίρι παραμένει αβέβαιο, ο Τσιμίκας έχει τώρα την ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα και να αποδείξει την αξία του μέσα στο γήπεδο.