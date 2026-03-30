Ανανέωσε το σήμα της η Μαρσέιγ (pic)

Η Μαρσέιγ ετοιμάζεται να κάνει αρκετές αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν και η αρχή έγινε από το… σήμα της. Η εφημερίδα «Provence» αποκάλυψε το νέο σήμα της ομάδας της Μασσαλίας.
Δεν έχει γίνει κάποια ριζική αλλαγή, αλλά το M βρίσκεται μέσα στον κύκλο και δεν βγαίνει έξω από τα όρια του, όπως στο προηγούμενο. Η επίσημη αποκάλυψη θα γίνει σε λίγες μέρες, ενώ αυτή είναι η 12η αλλαγή στην ιστορία της Μαρσέιγ.
OM : le club va dévoiler un nouveau logo— La Provence (@laprovence) March 30, 2026
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