Ανανέωσε το σήμα της η Μαρσέιγ (pic)

Νέο σήμα αποκτά η Μαρσέιγ, ενόψει μιας γενικότερης ανανέωσης που σχεδιάζεται για τη νέα σεζόν.

Η Μαρσέιγ ετοιμάζεται να κάνει αρκετές αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν και η αρχή έγινε από το… σήμα της. Η εφημερίδα «Provence» αποκάλυψε το νέο σήμα της ομάδας της Μασσαλίας.

Δεν έχει γίνει κάποια ριζική αλλαγή, αλλά το M βρίσκεται μέσα στον κύκλο και δεν βγαίνει έξω από τα όρια του, όπως στο προηγούμενο. Η επίσημη αποκάλυψη θα γίνει σε λίγες μέρες, ενώ αυτή είναι η 12η αλλαγή στην ιστορία της Μαρσέιγ.

