H 30η Μαρτίου που «γεννήθηκε» η ιδέα του ΠΑΟΚ!

100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (30/3) από την ημέρα που «γεννήθηκε» η ιδέα του ΠΑΟΚ, όταν και υπογράφηκε το πρωτόκολλο της ίδρυσης του συλλόγου.

Ξεχωριστή και σημαδιακή η 30η Μαρτίου για τον οργανισμό του Δικεφάλου, καθώς σαν σήμερα πριν 100 χρόνια, το 1926, γεννήθηκε αυτή η ιδέα των τεσσάρων γραμμάτων.

Στα γραφεία της Λέσχης της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, που στεγαζόταν σε ένα κτήριο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον αριθμό 29, οι Τριανταφυλλίδης, Κοεμτζόπουλος, Κρητικός, Θεοδοσιάδης, Ιωακειμόπουλος, Δημητριάδης, Αγγελόπουλος και Τσούλκας, υπέγραψαν το πρωτόκολλο ίδρυσης του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών.

Το ιστορικό πρωτόκολλο ίδρυσης του ΠΑΟΚ, ανέφερε:

“Εν Θεσσαλονίκη σήμερον τη τριακοστή του Μηνός Μαρτίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού έκτου έτους οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Τρ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Κοεμτζόπουλος, Κ. Κρητικός, Μ. Θεοδοσιάδης, Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος, Αρ. Δημητριάδης, Α. Αγγελόπουλος, και Μεν. Τσούλκας, συνελθόντες εν τω καταστήματι της Λέσχης Κων/πολιτών περί ώραν 9 μ.μ. απεφασίσαμεν ομοφώνως την ίδρυσιν ποδοσφαιρικού και Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμίαν «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κων/πολιτών» και διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέξαμεν ως συντακτικήν επιτροπήν του Καταστατικού τους κ.κ. Κ. Κοεμτζόπουλον, Κ. Κρητικόν και Μ. Τσούλκαν.

Εφ ο και συνετάχθη το παρόν.

Εν Θεσσαλονίκη, τη 30ή Μαρτίου 1926

Μ. Θεοδοσιάδης

Α. Δημητριάδης

Α. Αγγελόπουλος

Ι. Ιωακειμόπουλος

Κ. Κρητικός

Τ. Τριανταφυλλίδης

Κ. Κοεμτζόπουλος

Μ. Τσούλκας”.