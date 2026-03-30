Βίντεο με Ισραηλινό ποδοσφαιριστή σε στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο προκαλεί αντιδράσεις

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να δείχνει Ισραηλινό ποδοσφαιριστή να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο Λίβανο.

Στο υλικό, που σύμφωνα με το Al Jazeera έχει επαληθευτεί, εμφανίζεται ο Μενάσε Ζάλκα, παίκτης της ισραηλινής Premier League, ντυμένος με στρατιωτική στολή και οπλισμό, να λαμβάνει μέρος σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή.

Ο 35χρονος αμυντικός, που αγωνίζεται στη Χάποελ Χαντέρα, υπηρετεί ως έφεδρος στην ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών. Η παρουσία του σε στρατιωτικές ενέργειες έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, ιδιαίτερα λόγω της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αθλητή.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδίκασε την εμπλοκή του, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Η αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, Σούζαν Σαλάμπι, εξέφρασε ανησυχία για τον αντίκτυπο τέτοιων περιστατικών στον χώρο του αθλητισμού και τη δημόσια εικόνα του ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί εκκλήσεις προς τη FIFA να εξετάσει την υπόθεση και να τοποθετηθεί, ενώ το θέμα έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη σχέση αθλητισμού και ένοπλων συγκρούσεων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν αντικρουόμενες απόψεις για τον ρόλο και τις ευθύνες των αθλητών σε περιόδους πολεμικών επιχειρήσεων.