Έκπληξη στην Τότεναμ: Τραυματίας παίκτης υποψήφιος για τον πάγκο!

Μετά το σύντομο πέρασμα του Ιγκόρ Τούντορ από τον πάγκο της Τότεναμ, οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή τους, με ένα ιδιαίτερα απρόσμενο όνομα να βρίσκεται στη λίστα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα, έπειτα από αρνητικά αποτελέσματα και απογοητευτικές εμφανίσεις, με τον Κροάτη τεχνικό να αποχωρεί μετά από μόλις επτά παιχνίδια στον πάγκο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, μεταξύ των υποψηφίων για τη διαδοχή βρίσκεται και ο Μπεν Ντέιβις, ο οποίος ωστόσο παραμένει εκτός δράσης λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Ο 32χρονος αμυντικός υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο σε αναμέτρηση της Premier League απέναντι στη Γουέστ Χαμ και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ακολούθησε και δεύτερη επέμβαση στο ίδιο σημείο. Έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους και συνεχίζει την αποθεραπεία του, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Παράλληλα, φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας εμφανίζεται ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ενώ ο Άντι Χιούτερ έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει ομάδα στο φινάλε της σεζόν.

Ο Ντέιβις βρίσκεται στην Τότεναμ από το 2014, μετρώντας περισσότερες από 350 συμμετοχές, ωστόσο το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και όλα δείχνουν πως δύσκολα θα ανανεωθεί.