Αιμοδότης των «μικρών» Εθνικών ο ΠΑΟΚ με 17 διεθνείς - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν 20 συνολικά!

Μία (ακόμα) έμπρακτη απόδειξη πώς ο ΠΑΟΚ «τροφοδοτεί» συνεχώς τις... μικρές Εθνικές με παίκτες, καθώς 17 «ασπρόμαυροι» φόρεσαν το Εθνόσημο, την ίδια ώρα που οι τρεις της Αθήνας μετρούν συνολικά 20.

Οι «μικρές» Εθνικές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, με την Ελπίδων να... κοιτάει στα μάτια τη Γερμανία, κάτι που έκανε και η «Γαλανόλευκη» Νέων στη Φρανκφούρτη, με την Παίδων να αδικεί εν πολλοίς τον εαυτό της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και των τριών Εθνικών είναι πως ο «πυρήνας» των κλήσεων είχε... ασπρόμαυρο χρώμα, καθώς 17 συνολικά διεθνείς αγωνίζονται είτε στον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μαζί, μετρούν 20 διεθνείς.

Μία Ελπίδων «χρυσάφι» και με Χατσίδη-Μοναστηρλή και... άλλους ασπρόμαυρους

Απόλυτη παραμένει η Εθνική Ελπίδων με 6/6 νίκες, πριν το ματς της... διετίας με αντίπαλο τη Γερμανία στη «Λεωφόρο» (31/3 19:00), σε ένα παιχνίδι που με μία ισοπαλία η «Γαλανόλευκη» αγκαλιάζει την πρόκριση στο EURO U21.

Στο ρόστερ βρίσκονται αρκετοί παίκτες που μεγάλωσαν στο PAOK Academy, αρχικά οι Δημήτρης Χατσίδης και Δημήτρης Μοναστηρλής, οι οποίοι πρωταγωνιστούν πλέον σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

Όμως δεν είναι οι μόνοι με... ασπρόμαυρο παρελθόν. Τόσο ο Γιώργος Κούτσιας, που πέτυχε χατ τρικ με τη Μάλτα, βρέθηκε για περίπου 8 χρόνια στις ακαδημίες του Δικεφάλου, κάτι που έγινε και στις περιπτώσεις των Κωνσταντίνου Γκούμα και Ταξιάρχη Φίλων, που αναχώρησαν το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ Β με προορισμό τον Λεβαδειακό. «Ασπρόμαυρο» παρελθόν και για τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Νίκο Μπότη, ο οποίος ήταν μαζί με τον Μοναστηρλή από επίπεδο Κ11 και γνωρίζονται καλά.

Παράλληλα, η ΑΕΚ μετράει έναν διεθνή στην Ελπίδων του κόουτς Ταουσιάνη (Καλοσκάμης), ο Ολυμπιακός δύο (Μπότης-Καλογερόπουλος), ενώ ο Παναθηναϊκός δεν εκπροσωπείται στην εν λόγω Εθνική, καθώς ο Κάτρης υπέστη σοβαρό τραυματισμό πριν λίγες μέρες, με τον Αλμύρα να τον αντικαθιστά στις κλήσεις.

Η Νέων που... θυμίζει ΠΑΟΚ Κ19

«Κατεβαίνοντας» μία γενιά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βαγγέλης Μόρας στις κλήσεις του, συμπεριέλαβε 9 παίκτες του PAOK Academy, οι οποίοι αγωνίζονται τόσο στην Κ19, όσο και στον ΠΑΟΚ Β, με τον Ανέστη Μύθου να πρωταγωνιστεί και στην ανδρική ομάδα.

Ο λόγος για τους Στάθη Μπελερή, Γιώργο Κοσίδη, Δημήτρη Μπαταούλα , Μπέντρι Ντούνγκα, Παύλο Τσιότα, Γιάννη Σαρρή, Βασίλη Ελευθεριάδη, Θανάση Παπανικόπουλο και Ανέστη Μύθου, με τους επτά εξ αυτών μάλιστα, να ξεκινούν βασικοί απέναντι στην Αυστρία.

Την ίδια ώρα, στις κλήσεις βρίσκονται πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού, δύο αντίστοιχα του Ολυμπιακού και μόλις ένας παίκτης (Ψυρόπουλος) προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, με τη «Γαλανόλευκη» να αποκλείεται από την επόμενη φάση, από την ανώτερη Γερμανία.

Εθνική Παίδων με... πινελιές και δύο ομάδες πρωταγωνίστριες

Κλείνουμε με την Εθνική Παίδων δηλαδή την αντίστοιχη Κ17 με παιδιά γεννημένα το 2009, αλλά και το 2010 (στην περίπτωση του Νέτο), η οποία αδίκησε τον εαυτό της στο Μαυροβούνιο και γνώρισε τον αποκλεισμό στις λεπτομέρειες από το EURO U17.

Όσον αφορά τις κλήσεις, έξι παίκτες της «ασπρόμαυρης» και πρωταθλήτριας Κ17 (Νικολαΐδης), Καλπάκης, Χαλδέζος, Νέτο, Γκέρσος και Σούβλατζης), βρίσκονται στο Μαυροβούνιο υπό τις οδηγίες του Βασίλη Παπαδάκη, ενώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μετρούν από 5 και 4 παίκτες αντίστοιχα.

Χωρίς εκπροσώπηση η ΑΕΚ, με το συνολικό «ασπρόμαυρο» νούμερο διεθνών στις μικρές Εθνικές να φτάνει τους 17 και τις τρεις ομάδες της Αθήνας να μετρούν αντίστοιχα 20 συνολικά.

