Γιασάρι: «Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Ιμπραΐμοβιτς έτρεμε η φωνή μου, δεν μπορούσα να πω όχι στη Μίλαν»

Ο Άρντον Γιασάρι αποκάλυψε τις λεπτομέρειες των επαφών που είχε με τη Μίλαν πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Ελβετός μέσος, μετακινήθηκε το καλοκαίρι στους «ροσονέρι» έναντι συνολικού ποσού 37 εκατομμυρίων ευρώ (34 εκατ. συν 3 εκατ. σε μπόνους), υπογράφοντας συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Μιλώντας σε ιταλική εφημερίδα, ο Γιασάρι θυμήθηκε τις έντονες διαπραγματεύσεις εκείνης της περιόδου και εξήγησε ότι η Μπριζ αρχικά δεν είχε καμία πρόθεση να τον παραχωρήσει, καθώς προερχόταν από μια επιτυχημένη σεζόν, στην οποία κατέκτησε το Κύπελλο και συγκαταλεγόταν στους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.

«Μιλούσα καθημερινά με τον μάνατζέρ μου, γνωρίζοντας το έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν. Ήθελα να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, αλλά πώς θα μπορούσα να πω όχι στη Μίλαν;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Ίμπιζα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον αθλητικό διευθυντή της Μίλαν, Ίγκλι Τάρε. «Απάντησα αμέσως και τότε κατάλαβα πως η Μίλαν θα έκανε τα πάντα για να με πείσει», σημείωσε.

Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε και το τηλεφώνημα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, τον συγκίνησε ιδιαίτερα. «Μου μίλησε για το πρότζεκτ της ομάδας και ενθουσιάστηκα. Η φωνή μου σχεδόν έτρεμε, αλλά ήμουν έτοιμος και ανυπόμονος να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου», δήλωσε.

Ο Γιασάρι αναφέρθηκε επίσης και στη σχέση του με τον προπονητή της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Ιταλός τεχνικός αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα για να επιλέξει τους «ροσονέρι» ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.