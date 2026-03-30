Mπαπέ για Μπάγερν: «Σε εξαιρετική φόρμα αλλά αν υπάρχει ομάδα που μπορεί να την αποκλείσει είναι η Ρεάλ»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναγνώρισε τη δυναμική της Μπάγερν Μονάχου ενόψει της μεγάλης σύγκρουσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League, όμως σημείωσε ότι οι Μερένχες έχουν την εμπειρία και την ποιότητα.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπάγερν Μονάχου θεωρείται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός του Champions League. Δύο από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην ιστορία της διοργάνωσης συγκρούονται με φόντο όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και το γόητρο, με τον Κιλιάν Μπαπέ να σχολιάζει ανοιχτά τη σημασία της μονομαχίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Telefoot» του TF1, ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση του Champions League αποτελεί βασικό του στόχο. «Φυσικά και θέλω να κερδίσω τίτλους με τη Ρεάλ. Κάποιοι στην Ισπανία φοβούνται μήπως δεν παίξω και πάω κατευθείαν στο Μουντιάλ, αλλά αυτό το ματς είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς», ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση.

Παράλληλα, ο Εμπαπέ δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την αγωνιστική κατάσταση της Μπάγερν Μονάχου, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα υπό τις οδηγίες του Βενσάν Κομπανί. «Στο Champions League αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, πιθανότατα την πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή», δήλωσε, δείχνοντας σεβασμό προς τον αντίπαλο.

Ωστόσο, ο 27χρονος επιθετικός εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πιθανότητες της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν πως μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα πιο δύσκολα εμπόδια. «Αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να τους νικήσει, αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», τόνισε χαρακτηριστικά.