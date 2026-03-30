Μπαρτομέου: «Με κάνει να γελώ όταν ακούω πως ήμουν ο χειρότερος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα»

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου παραχώρησε συνέντευξη στην οποία χαρακτήρισε επιτυχημένη τη θητεία του στον καταλανικό σύλλογο.

Aναλυτικά όσα ανέφερε:

«Με κάνει να γελώ όταν ακούω πως ήμουν ο χειρότερος πρόεδρος! Κάτω από ποια παράμετρο; Στα έξι χρόνια παρουσίας μου κέρδισα 13 τίτλους, κέρδισα περισσότερα από 100 εκατομμύρια για την Μπαρτσελόνα. Αν δεν ήταν η πανδημία, το πιθανότερο είναι πως θα είχε αρχίσει νωρίτερα η ανακαίνιση του Καμπ Νόου.

Είναι αληθεια ότι το κόστος των μισθών αυξήθηκε από τα 365 εκατομύρια ευρώ στα 521 τη σεζόν 2017-18 με τις ανανεώσεις των Μέσι, Άλμπα, Πικέ και Μπουσκέτς αλλά και τα έσοδά μας ανέβηκαν. Είναι προφανές πως βρισκόμασταν στο όριο του Financial Fair Play της ισπανικής λίγκας αλλά μπορούσαμε να το αντέξουμε.

Ο Μέσι κέρδισε λίγα σε σχέση με αυτά που έδινε σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Ξέρω πως ο Μέσι θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει σε ένα αγωνιστικό πλάνο ανανέωσης όμως η νυν διοίκηση ήταν εκείνη ουσιαστικά που τον άφησε να φύγει».