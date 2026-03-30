Η Τότεναμ κάνει... all-in για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ την Κυριακή ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Ίγκορ Τούντορ, ξεκινώντας την αναζήτηση για τον «εκλεκτό», που θα αναλάβει την αποστολή σωτηρίας.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού είναι στο +1 από την ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League, με τους ιθύνοντες της Τότεναμ να έχουν ως Νο1 στόχο τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Ο Ιταλός τεχνικός παραμένει άνεργος μετά την θητεία του στην Μαρσέιγ και οι άνθρωποι της Τότεναμ προσπαθούν να τον πείσουν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αναλαμβάνοντας την αποστολή σωτηρίας.

Ο Ντε Τσέρμπι, δεδομένης της δύσκολης θέσης που βρίσκεται η Τότεναμ, δεν εμφανίζεται «ζεστός» να αναλάβει και για τον λόγο αυτό οι ιθύνοντες της Τότεναμ του προσφέρουν ένα υψηλό συμβόλαιο με μεγάλο μπόνους υπογραφής.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να κορυφωθούν οι επαφές των Λονδρέζων, προκειμένου να πείσουν τον Ιταλό προπονητή να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.