Έριξε φιλική «τριάρα» στην Κολομβία η Γαλλία

Η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Κολομβίας σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο «Northwest Stadium» στις ΗΠΑ.

Η Γαλλία επικράτησε σε ακόμα μια φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Μουντιάλ. Οι «τρικολόρ» μετά τη νίκη με 2-1 επί της Βραζιλίας υπέταξαν και την Κολομβία, με 3-1 δείχνοντας έτσι την πολύ καλή τους αγωνιστική κατάσταση, ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού του καλοκαιριού.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντεζιρέ Ντουέ που στο 29′ άνοιξε το σκορ, την σκυτάλη πήρε ο Μάρκους Τουράμ που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, ενώ στο 56′ χτύπησε ξανά ο Ντεζιρέ Ντουέ γράφοντας το 3-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Κολομβιανοί ήταν να μειώσουν σε 3-1 με τον Χάμιντον Καμπάζ στο 77′.