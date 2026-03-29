Τότεναμ: Μετά τον Τούντορ ποιος;

Ο Άντι Χίτερ που έμοιαζε το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της Τότεναμ έβγαλε τον εαυτό του εκτός παιχνιδιού.

Μπορεί η Τότεναμ να τόνισε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει πολύ σύντομα τον διάδοχο του Ιγκόρ Τούντορ, εντούτοις φαίνεται ότι δεν έχει κάποια κλεισμένη λύση.

Ο Αυστριακός Άντι Χίτερ, ο οποίος έμοιαζε το μεγάλο φαβορί ήδη έθεσε τον εαυτό του εκτός της κούρσας διαδοχής: "Τις τελευταίες ημέρες, το όνομα μου έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες. Ωστόσο, όπως δήλωσα πολλές φορές, μετά το τέλος της θητείας μου στην Μονακό δεν θέλω να εργαστώ σε κάποιο σύλλογο, νωρίτερα από το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν".

Κάποιες φήμες μιλούν για επαφή της Τότεναμ με τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος όμως δεν ψήνεται αυτή την περίοδο να αφήσει την Παλμέιρας.

Τις τελευταίες ώρες ακούγεται πολύ έντονα μία έμπειρη και δοκιμασμένη λύση από το νησί με τα ονόματα των Σον Ντάις, Κρις Χιούτον, ακόμα και του Ρόμπι Κιν να παίζουν πολύ έντονα...