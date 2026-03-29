Λουτσέσκου: «Τέλος για μένα, γι'αυτό κατέρρευσα»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μίλησε για το περιστατικό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, λέγοντας όσα προηγήθηκαν αλλά και όσα ακολούθησαν στην προπόνηση της Ρουμανίας.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αποκάλυψε ότι η έντονη συναισθηματική φόρτιση από την ανάλυση της ήττας απέναντι στην Τουρκία ήταν αυτό που καθόρισε τα γεγονότα.

«Γι’ αυτό και θύμωσα τόσο πολύ. Μόλις ξεκίνησα την ανάλυση του αγώνα με την Τουρκία, παρόλο που είχαν περάσει ήδη τρεις ημέρες, η νευρικότητα με κατέβαλε. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω φυσιολογικά.

Πού να πάω τώρα; Ποιος θα με αφήσει να φύγω μετά από όλη αυτή την αναστάτωση που συνέβη σήμερα; Ελπίζω οι παίκτες να τα καταφέρουν και χωρίς εμένα, παρότι δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτού του ματς και γιατί η FIFA αποφάσισε έτσι».

Αναφερόμενος στο παιχνίδι, στάθηκε στα λάθη της ομάδας του:

«Έκανα κάποια λάθη.Και στη φάση του γκολ, δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι. Δεν γίνεται.Γι’ αυτό και θύμωσα τόσο πολύ σήμερα. Οι Τούρκοι, μετά το 60’-65’, δεν θα μπορούσαν πια να κρατήσουν τον ρυθμό και θα μπορούσαμε να τους εκπλήξουμε. Όποιος αναλύσει προσεκτικά το παιχνίδι θα δει ότι η Τουρκία δεν μας εξέπληξε με τίποτα, απολύτως τίποτα».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα προβλήματα προήλθαν κυρίως από τη δική του ομάδα:

«Οι φάσεις που δημιούργησαν στο πρώτο ημίχρονο προήλθαν από χαμένες μπάλες μας με απίστευτο τρόπο. Στο υπόλοιπο του ματς, η Τουρκία δεν μας δυσκόλεψε καθόλου.

Ακόμη και ο Τζόρτζιο Μαρκέτι, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, μου έστειλε μήνυμα. Ιταλοί, Τούρκοι, Ουκρανοί ήμουν πραγματικά συγκινημένος να δω πόσοι σκέφτηκαν εμένα. Το τηλέφωνό μου μπλοκαρίστηκε από τις ευχές τους. Ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια και λέω ότι τώρα είμαι καλά.

Τέλος, τελείωσε. Το πιο σημαντικό όμως είναι κάτι άλλο. Πιστεύω στο δυναμικό αυτής της γενιάς. Οι ποδοσφαιριστές έχουν τεράστιο ταλέντο. Με τη στήριξη όλων, αυτοί και ο νέος προπονητής θα μπορέσουν να πετύχουν καλά αποτελέσματα, είμαι βέβαιος».