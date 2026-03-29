«Θύελλα» αντιδράσεων για τον Λοκατέλι: Δείπνο με παίκτες της Ίντερ πριν τον μεγάλο αγώνα

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής είναι ο Μανουέλ Λοκατέλι, με τον αρχηγό της Γιουβέντους να προκαλεί αντιδράσεις εξαιτίας μιας εξωαγωνιστικής του πράξης.

Ο Ιταλός μέσος αποφάσισε να φάει σε εστιατόριο μαζί με διεθνείς συμπαίκτες του, λίγες ώρες πριν από τον καθοριστικό αγώνα των play-offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Βοσνία.

Όμως, το γεγονός ότι στο ίδιο τραπέζι βρίσκονταν ποδοσφαιριστές της Ίντερ ήταν αρκετό για να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων.

Για την ακρίβεια, ο Λοκατέλι φωτογραφήθηκε μαζί με τους Αλεσάντρο Μπαστόνι, Φεντερίκο Ντιμάρκο, Νικολό Μπαρέλα και Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο, ενώ στην παρέα βρισκόταν και ο Γκουλιέλμο Βικάριο, παρά τον τραυματισμό του.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου στα social media, έφερε έντονες αντιδράσεις,με αρκετούς φίλους της Γιουβέντους να κατηγορούν τον αρχηγό τους για «απρεπή» συμπεριφορά λόγω της συναναστροφής του με παίκτες της μεγάλης αντιπάλου.