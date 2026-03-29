«Πράσινη» Εθνική: 5 από τους 11 βασικούς της Εθνικής Παίδων παίζουν στον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός στελεχώνει και πάλι όλα τα κλιμάκια της Εθνικής, με αποκορύφωμα τους 5 «πράσινους» που ξεκίνησαν βασικοί στο «διπλό» της Εθνικής Παίδων στην Σουηδία.

Ο Παναθηναϊκός δίνει πλέον τεράστια έμφαση στο κομμάτι των Ακαδημιών, με την έλευση των Φύσσα και Ελευθεριάδη να ανεβάζει το επίπεδο σε όλους τους τομείς και τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά, τόσο στην αγωνιστική πορεία των ομάδων, όσο και στο πόσο στελεχώνει όλα τα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νίκη της Εθνικής Παίδων με 2-3 επί της Σουηδίας, σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε τρεις φορές και είχε την λύση απέναντι σε κάθε ισοφάριση των γηπεδούχων. Στο ματς αυτό λοιπόν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βασίστηκε αρκετά σε ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, αφού οι 5 από τους 11 που ξεκίνησαν το ματς ανήκουν στο «Τριφύλλι». Ο λόγος για τους Γείτονα, Λάβδα, Τσίγκα, Μπινιάρη και Νεμπή, με τους δύο εξ αυτών μάλιστα να αγωνίζονται και σε μεγαλύτερο ηλικιακό κλιμάκιο (Κ19). Ο Λάβδας μάλιστα φέρει και το περιβραχιόνιο της «Γαλανόλευκης».

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η συγκεκριμένη «φουρνιά» παικτών, που έχει φέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και μάλιστα χωρίς ήττα, με προβάδισμα 5 βαθμών από τον δεύτερο, δίνει πολλά πράγματα και σε επίπεδο Εθνικής ομάδας, αποτελώντας ουσιαστικά την… ραχοκοκκαλιά της.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να αναφερθεί ότι στο ματς της Εθνικής Κ19 με την Γερμανία αγωνίστηκαν οι Σώκος, Μπόκος και Καλοσκάμης, ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε και ο Ζέκα, με τους «πράσινους» να ενισχύουν σημαντικά με ποδοσφαιριστές όλα τα εθνικά κλιμάκια της χώρας πλέον.