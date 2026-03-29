13Χ13 για την γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού

Χωρίς... φρένο συνέχισε η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία «τρέχει» με «13 στα 13» στο πρωτάθλημα!

Την Κυριακή (29/3) το μεσημέρι, οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα νίκησαν με 11-0 την Ελπίδα Τρίπολης στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για το ματς της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Γ' Εθνικής κατηγορίας, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους.

Υπενθυμίζεται, ότι από την 11η «στροφή», ο Ολυμπιακός έχει «σφραγίσει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Β' Εθνική κατηγορία.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ (1-0), στο 4ο λεπτό, με την Ξυλούρη. Στο 22ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκες» διπλασίασαν τα τέρματά τους (2-0), με σκόρερ την Γιάννου, η οποία «χτύπησε» ξανά (26'), διαμορφώνοντας το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η Βενιαμίν, έξι λεπτά μετά την είσοδό της στον αγωνιστικό χώρο (56'), έκανε το 4-0, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 5-0, μετά από αυτογκόλ των φιλοξενούμενων (59'). Οι Πελεκούδα (61') και Λόγου (65') «βρήκαν» και αυτές δίχτυα, για το 7-0, με την Μυλωνά να «γράφει» το 8-0, στο 69ο λεπτό. Η Βενιαμίν πέτυχε χατ-τρικ, με δύο ακόμα τέρματα (76', 79'), για το 10-0 και στο 81ο λεπτό, η Μυλωνά «υπέγραψε» το τελικό 11-0 του Ολυμπιακού.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μαντζακοπούλου, Βαλκάνη, Μισιρλή (Λόγου 50'), Ματζάνα, Ξυλούρη, Ιωαννίδη (Πελεκούδα 50'), Τρυγούτη (Βενιαμίν 50'), Μυλωνά, Τζανή, Γιάννου, Κατσάνου