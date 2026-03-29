Στις 5 πιο σύντομες θητείες προπονητών στην Premier League ο Τούντορ

Η αποχώρηση του Ιγκόρ Τούντορ από την Τότεναμ μετά από μόλις 44 ημέρες τον έβαλε ανάμεσα στις πιο σύντομες παρουσίες πάγκου στην ιστορία της Premier League.

Αν και η απόφαση είχε ουσιαστικά ληφθεί νωρίτερα, ο σύλλογος καθυστέρησε την ανακοίνωση, δείχνοντας σεβασμό στο προσωπικό πένθος του Κροάτη τεχνικού.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Τούντορ είναι πλέον στην 4η θέση της σχετικής λίστας, η οποία έχει προπονητές που έφυγαν σχεδόν άμεσα από τους πάγκους των ομάδων τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγγελος Ποστέκογλου ο οποίος έκατσε στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ μόλις 39 μέρες.

Η περίπτωση Τούντορ αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η κατάσταση για έναν προπονητή στην Premier League, όταν τα αποτελέσματα κρίνονται άμεσα και η υπομονή είναι περιορισμένη, κάτι που δεν αφήνει περιθώρια για να χτιστεί κάποιο πλάνο.