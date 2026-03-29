Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ μόλις μετά από 44 ημέρες!

Μόλις επτά παιχνίδια κράτησε η εποχή του Ιγκόρ Τούντορ στην Τότεναμ. Ο Κροάτης τεχνικός σε αυτό το διάστημα έκανε πέντε ήττες, έφερε τα σπιρούνια στο χείλος του γκρεμού σε ότι αφορά την μάχη για την παραμονή και μοιραία είδε την πόρτα της εξόδου.
Τα σπιρούνια ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας με τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, όπως και με τους Τόμισλαβ Ρόγκιτς και Ρικάρντο Ραγκνάτσι, προπονητή τερματοφυλάκων και γυμναστή αντίστοιχα.
Η Τότεναμ ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις για τον διάδοχο του Τούντορ, με τον Άντι Χίτερ να προβάλει αυτή τη στιγμή ως το φαβορί.
We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026
Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.
We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL