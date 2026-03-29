Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ μόλις μετά από 44 ημέρες!

Ο Κροάτης τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τους Λονδρέζους που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.

Μόλις επτά παιχνίδια κράτησε η εποχή του Ιγκόρ Τούντορ στην Τότεναμ. Ο Κροάτης τεχνικός σε αυτό το διάστημα έκανε πέντε ήττες, έφερε τα σπιρούνια στο χείλος του γκρεμού σε ότι αφορά την μάχη για την παραμονή και μοιραία είδε την πόρτα της εξόδου.

Τα σπιρούνια ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας με τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, όπως και με τους Τόμισλαβ Ρόγκιτς και Ρικάρντο Ραγκνάτσι, προπονητή τερματοφυλάκων και γυμναστή αντίστοιχα.

Η Τότεναμ ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις για τον διάδοχο του Τούντορ, με τον Άντι Χίτερ να προβάλει αυτή τη στιγμή ως το φαβορί.