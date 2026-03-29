Άρσεναλ: Προβληματισμός για τους τραυματισμούς

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση στην Άρσεναλ, αφού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξήθηκε στους 10 ο αριθμός των διεθνών παικτών που αποχώρησαν πρόωρα από τις εθνικές τους ομάδες και επέστρεψαν στο Λονδίνο.

Αρχικά, εκτός πλάνων του Τόμας Τούχελ στην εθνική Αγγλίας τέθηκαν οι Νόνι Μαντουέκε, Μπουκάγιο Σάκα και Ντέκλαν Ράις, με μόνο τον πρώτο να φαίνεται πως αντιμετωπίζει κάποιο πραγματικό πρόβλημα τραυματισμού.

Στη συνέχεια, αποδεσμεύθηκαν επίσης οι Πιέρο Χινκάπιε από το Εκουαδόρ και ο Μαρτίν Θουμπιμέντι από την Ισπανία. Είχαν ήδη προηγηθεί οι Έμπερετσι Έζε, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Λεάντρο Τροσάρ και Γιούριεν Τίμπερ.

Η μαζική αυτή επιστροφή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αρκετούς φιλάθλους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τραυματισμοί είναι πραγματικοί ή χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την αποχώρηση από τις εθνικές ομάδες.