Κούπες, γκολ, ρεκόρ: Ο Σαλάχ φεύγει, αλλά ο μύθος του θα μείνει για πάντα

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την Λίβερπουλ, όμως τα όσα έκανε θα βρίσκονται για πάντα στις καρδιές των fans και στα βιβλία της ιστορίας.

Ίσως το μυαλό των περισσοτέρων να μην πηγαίνει αντανακλαστικά, όμως το καλοκαίρι του 2017 ήταν ένα turning-point για τη σύγχρονη ιστορία της Λίβερπουλ. Πλησίαζε τα 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και το τελευταίο Champions League ήταν το 2005 από το «θαύμα» της Κωνσταντινούπολης, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Τα κλειδιά ήταν πλέον στα χέρια του Γίργκεν Κλοπ, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια σημαντική απόφαση.

Ο Γερμανός τεχνικός ψηνόταν να αποκτήσει τον συμπατριώτη του νεαρό πολυσύνθετο μεσοεπιθετικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γιούλιαν Μπραντ, όμως ήταν τότε που δέχθηκε μια εισήγηση από το τμήμα scouting. Η ομάδα που ασχολούταν με τα data «έδειξε» ότι ο ταχύτατος Αιγύπτιος εξτρέμ, Μοχάμεντ Σαλάχ, που αγωνιζόταν στην Ρόμα, αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για την επιθετική γραμμή. Ευτυχώς για την Λίβερπουλ και τον ίδιο, ο Κλοπ είπε «ναι» στη μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

Κόντρα σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος σήμερα για τον Σαλάχ, στο ξεκίνημα της «ιταλικής» καριέρας του, τα τελειώματα ήταν το αδύναμο σημείο του. Σκόραρε ως δανεικός σε Φιορεντίνα και Ρόμα από τις αρχές του 2015 μέχρι τα μέσα του 2016 και εκείνο το καλοκαίρι οι Giallorossi προσέλαβαν τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. Σε ένα insight που ίσως λίγοι γνωρίζουν, ήταν η «συνάντηση» με τον Ιταλό τεχνικό που άλλαξε τo DNA του Αιγύπτιου μετατρέποντάς τον στον αδίστακτο finisher που απολάμβανε το Anfield όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν γεννήθηκα σκόρερ, δούλεψα πολύ για να γίνω» έχει δηλώσει ο Σαλάχ. «Στην Βασιλεία δεν έβαζα γκολ, στην Τσέλσι ήμουν λίγο καλύτερα. Ξεκίνησα στην Ιταλία. Στην Ρόμα, βρήκα τον Σπαλέτι, εκείνος κι εγώ μέναμε σε ένα γήπεδο μετά την προπόνηση, έκανα τελειώματα. Με έπεισε να φτιάξω γηπεδάκι στον κήπο μου για να συνεχίσω να βελτιώνομαι». Δέκα χρόνια αργότερα, ο αριστεροπόδαρος παικταράς ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το Anfield αφήνοντας πίσω του τσουβάλια με κούπες, γκολ, ρεκόρ.

«Δυστυχώς, η μέρα ήρθε. Δεν φαντάστηκα ποτέ πόσο αυτός ο σύλλογος, η πόλη, ο κόσμος, θα γίνουν κομμάτι της ζωής μου. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά ένα club, είναι πάθος, ιστορία. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. πανηγυρίσαμε γκολ, κατακτήσαμε τους πιο σημαντικούς τίτλους, δεν λόγια για εσάς, τους fans. Η στήριξη που μου προσφέρατε στα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου, στις δύσκολες στιγμές. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, θα είναι για πάντα μαζί μου. Μου δώσατε το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου».

Και το καλύτερο κομμάτι της ζωής του, περιελάμβανε αριθμούς, επιτεύγματα και αναμνήσεις που δεν θα σβήσουν ποτέ. Από το 2027-18, όταν και έγινε κάτοικος Anfield, είναι πρώτος σε ένα κάρο κατηγορίες όπως γκολ [189], ασίστ [92], ευκαιρίες σε open-play [534], σουτ [1.104], σουτ on-target [480], επαφές στην αντίπαλη περιοχή [2.717]. Και δεν είναι καν καθαρός φορ.

Με 255 γκολ και 119 ασίστ σε 435 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις είναι σίγουρα στους κορυφαίους όλων των εποχών και 3ος σκόρερ των Reds πίσω πίσω από Ρας [346] και Χαντ [285]. Στην πρώτη του σεζόν απέδειξε ότι ήταν η σωστή επιλογή με 44 τέρματα σε 52 παιχνίδια, ενώ πέρυσι είχε 34 σε 54, κάτι που δείχνει πόσο σταθερός ήταν σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Μέχρι φέτος, τη σεζόν που αποδείχθηκε τελευταία, δεν είχε πέσει κάτω από τα 23.

Μόνο τη σεζόν 2020-21 δεν είχε διψήφιο αριθμό σε ασίστ μένοντας στις 6, ενώ τα 47 περσινά goal-contributions, αποτελούν ρεκόρ σε 38 αγώνες στην Premier League. Με μονοψήφιο αριθμό ματς να απομένει για το φινάλε φέτος, θα παραμείνει στο Νο4 των σκόρερ της Premier League με 191 γκολ, ενώ σε γκολ για έναν σύλλογο, μόνο ο Κέιν [213] είναι από πάνω του αφού ο Μο έχει 189.

Και δεν είναι μόνο τα απίστευτα stats για τα γκολ και τις ασίστ που θα τον ακολουθούν για πάντα. Με τον Σαλάχ leader, στις δικές του μέρες η Λίβερπουλ έσπασε την κατάρα χωρίς τίτλο στην Premier League, με εκείνον πρωταγωνιστή έπιασε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κορυφή της λίστας και τα 20 πρώταθλήματα. Με τον Σαλάχ ηγέτη κατάκτησε το 6ο Champions League αφήνοντας τους Reds κάτω μόνο από Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν.

Δημιούργησε την 3άδα όνειρο με Μανέ-Φιρμίνο, έκανε πελάτισσα την Γιουνάιτεντ, ακόμα και στον ύπνο του τους έβαζε γκολ, κέρασε 7άρες, 5άρες, διασυρμούς στον μεγαλύτερο αντίπαλο που οι οπαδοί ζουν για αυτούς. Φέτος έφτασε τα 50 γκολ στην κορυφαία διοργάνωση, ενώ πριν φύγει έχει προλάβει να τα σηκώσει κυριολεκτικά όλα. Πέρα από τις 2 PL [2020, 2025] και το CL [2019], FA Cup [2022], League Cup [2022], Community Shield [2022], ευρωπαϊκό Super Cup [2019], Παγκόσμιο Συλλόγων [2019].

Αντικειμενικά, δεν υπήρχε κάτι περισσότερο να μπορούσε να κάνει, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που ένας οπαδός μπορούσε να έχει ονειρευτεί για μια μεταγραφή. Ο Σαλάχ απέδειξε ότι δεν είναι τα χρήματα που κάνουν τη διαφορά, αποκτήθηκε για 45 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που κάποια club πλέον δίνουν για αναπληρωματικούς ή παίκτες που ίσως «πιάσουν». Η Λίβερπουλ τον πήρε με λίγα, όμως εκείνος έδωσε τόσα πολλά.

Ήταν το timing, το feeling, το fit με την Λίβερπουλ. «Σας ευχαριστώ για όλα. Χάρη σε εσάς, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».

Στην τελική, αν όλα διαρκούσαν για πάντα, δεν θα είχε κανένα νόημα…