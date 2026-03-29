Κατέρρευσε στην προπόνηση ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, εσπευσμένα στο νοσοκομείο!

Περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος κατέρρευσε στην προπόνηση της Εθνικής Ρουμανίας

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Εθνικής Ομάδας της Ρουμανίας και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FRF) με επίσημη ανακοίνωση της, σχετικά με την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αναφέρει:

«Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης για ένα ιατρικό περιστατικό που συνέβη σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας της Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια τεχνικής συνάντησης πριν από την τελευταία προπόνηση και πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου αρρώστησε. Μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Μετά την κλήση έκτακτης ανάγκης στο 112, δύο ομάδες SMURD (σ.σ.: του ρουμανικού ΕΚΑΒ) έσπευσαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Χάρη στην ταχεία επέμβαση του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του προπονητή σταθεροποιήθηκε γρήγορα. Προς το παρόν, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μίρτσεα Λουτσέσκου διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για ολοκληρωμένες εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».