Άνοιξε λογαριασμό στα γκολ με τους Pacific Tigers ο Παπαϊωάννου (vid)

Ο 18χρονος πρώην μέσος της Μαρκό αγωνίστηκε στην αναμέτρηση των Pacific Tigers κόντρα στο Stanislaus State και σκόραρε ένα όμορφο τέρμα για την ομάδα του, στο 85ο λεπτό.

"Σεφτέ" στα γκολ για τον Ίωνα Παπαϊωάννου στο NCAA. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των Pacific Tigers και πρώην παίκτης της δικής μας Μαρκό, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και εντυπωσιάζει. Ο Έλληνοαμερικανός χαφ αγωνίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στο Stanislaus State, για την 3η στροφή του κολεγιακού πρωταθλήματος και σκόραρε ένα όμορφο τέρμα, στο 85ο λεπτό του αγώνα, εκτελώντας υποδειγματικά από τα δεξιά.

Οι επιδόσεις του έχουν κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις και μάλιστα ο Παπαϊωάννου βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που υπολογίζει ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας Κ20 των ΗΠΑ Ρομπ Βαλεντίνο για τις επόμενες κλήσεις του.

Θυμίζουμε πως, κατά το πέρασμα του από την Μαρκό, έγινε ο νεότερος παίκτης (18 ετών, 78 ημερών) στην ιστορία της Μαρκό, που αγωνίστηκε στο Κύπελλο Ελλάδας (κόντρα στον Λεβαδειακό).