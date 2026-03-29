ΑΕΚ: Τα δεδομένα για το Καραϊσκάκη και το κλασικό... άγχος με την ενσωμάτωση Πινέδα 

Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει από χθες σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά την μίνι-άδεια που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους μη διεθνείς.

Οι «κιτρινόμαυροι», επικεντρώνονται στην πρεμιέρα των πλέι-οφ με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης (4-5 Απριλίου) καθώς θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα και να διατηρηθούν στην κορυφή.

Η προετοιμασία για το συγκεκριμένο ντέρμπι, θα ξεκινήσει επί της ουσίας μετά την ενσωμάτωση των 12 συνολικά διεθνών που έχει ή Ένωση σε αυτή τη διακοπή των εθνικών. Μέχρι να συμβεί αυτό πάντως, οι ρυθμοί στις προπονήσεις θα ανεβαίνουν ενώ θυμίζουμε πως την ερχόμενη Τρίτη (31/3) θα πραγματοποιηθεί στα Σπάτα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κεκλεισμένων των θυρών με την Νέα Σαλαμίνα όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα χρησιμοποιήσει και κάποια νεαρά παιδιά εν τη απουσία των διεθνών.

Θυμίζουμε πως οι διεθνείς της ΑΕΚ είναι οι: Λάζαρος Ρότα, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Χακίμ Σαχαμπό, Λούκα Γιόβιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Δημήτρης Καλοσκάμης, Ορμπελίν Πινέδα, Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος, Ραζβάν Μαρίν, συν τον Μπάρναμπας Βάργκα φυσικά, που είχε πάει στην Ουγγαρία αλλά αποφασίστηκε όπως ήταν φυσικό μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έδειξαν κάκωση στην ποδοκνημική, να μην παίξει με την εθνική του και να γυρίσει για να κάνει αποθεραπεία στην Αθήνα προκειμένου να είναι έτοιμος για το ντέρμπι της πρεμιέρας. Επίσης, νωρίτερα επιστρέφουν και οι Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος, Ραζβάν Μαρίν καθώς Αλβανία και Ρουμανία αποκλείστηκαν από τα πλέι-οφ του Μουντιάλ. Όσον αφορά την περίπτωση του Πήλιου πάντως, θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς δεν θα τον έχει στη διάθεση του για τον Ολυμπιακό καθώς είναι εκτός με κάρτες.

Τα πια πιο σημαντικά ζητούμενα που προκύπτουν εν όψει Καραϊσκάκη λοιπόν είναι πως θα καλυφθεί το κενό του Πήλιου αριστερά με τον Πενράις προφανώς να είναι το φαβορί, η κατάσταση του Βάργκα, να ξεπεράσει δηλαδή την κάκωση στο 100%, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά τον Ορμπελίν Πινέδα και είναι κλασικός πονοκέφαλος στην ΑΕΚ σε τέτοιου είδους διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων.

Ο Μεξικανός μέσος, δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό προετοιμασίας (0-0) με την Πορτογαλία στο Αζτέκα αλλά η εθνική του ομάδα δίνει κι άλλο ένα ματς το οποίο είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα Τετάρτης, ώρα Ελλάδας, με αντίπαλο το Βέλγιο στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο Πινέδα δεν μπορεί να βρίσκεται πίσω στην Αθήνα, νωρίτερα από την Πέμπτη 2 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πως θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης την επόμενη που θα επιστρέψει καθώς θα έχει προηγηθεί και ένα μεγάλο ταξίδι και έτσι θα παίξει με μόλις μια κανονική προπόνηση, αυτή του Σαββάτου, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Είναι κάτι σύνηθες για τον Πινέδα αυτή η συνθήκη και μένει πλέον να δούμε πως θα λειτουργήσει σε ένα τόσο απαιτητικό ντέρμπι, χωρίς προφανώς να τίθεται θέμα για το εάν ξεκινήσει καθώς ο Νίκολιτς δεν τον βγάζει... ποτέ από την ενδεκάδα του. Κατά τ' άλλα, υπάρχει επίσης και ένας κορμός παικτών που δεδομένα θα παίξει στο Καραϊσκάκη: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (λόγω της απουσίας Πήλιου), Μαρίν μαζί με Πινέδα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα (αν είναι στο 100%) κάτι που σημαίνει πως η θέση που παίζετε είναι μια. Θυμίζουμε τέλος πως στην ΑΕΚ υπήρξε ανακούφιση για τον Λάζαρο Ρότα ο οποίος μετά το φιλικό της εθνικής με την Παραγουάη αποχώρησε κουτσαίνοντας από το Καραϊσκάκη αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει ανησυχία.