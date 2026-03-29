Άρης: Μία μόλις νίκη απέναντι στους ανταγωνιστές του για την 5η θέση

Τα αποτελέσματα του Άρη απέναντι στις ομάδες του 5-8 δεν μπορούν να γεμίζουν με αισιοδοξία τον κόσμο της ομάδας

Ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία playoff κάπως...πρωτόγνωρη για τον ίδιο. Οι αντίπαλοι του μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μην αποτελούσαν φόβητρο και να έμοιαζαν ως μια εύκολη υπόθεση, όμως την φετινή σεζόν όλα δείχνουν διαφορετικά.

Οι κιτρινόμαυροι τρέχουν ένα αρνητικό σερί χαμηλών στατιστικών στο πρωτάθλημα, με αποκορύφωμα του τα αποτελέσματα απέναντι στους αντιπάλους του στο 5-8.

Πιο συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς έχουν:

Απέναντι στον Λεβαδειακό: 2 ισοπαλίες (Άρης - Λεβαδειακός 2-2/ Λεβαδειακός - Άρης 1-1)

Απέναντι σε ΟΦΗ: 2 ήττες (Άρης - ΟΦΗ 0-2 / ΟΦΗ - Άρης 3-0)

Απέναντι σε Βόλο: 1 νίκη, 1 ισοπαλία (Άρης - Βολος 2-0 / Βόλος - Άρης 1-1)

Ο απολογισμός στα μέχρι τώρα παιχνίδια των κιτρινόμαυρων είναι 1 μόλις νίκη, τρεις ισοπαλίες και 2 ήττες.

Αν συνυπολογίσουμε πως οι κιτρινόμαυροι δεν έχουν σημειώσει νίκη απέναντι στις ομάδες του 1-4, έχουμε στα χέρια μας ένα αρκετά αρνητικό στατιστικό, το οποίο αναφέρει πως ο φετινός Άρης έχει επικρατήσει μόλις μία φορά με ομάδες του 1-8. Δείγμα της αγωνιστικής κάμψης που χαρακτηρίζει την σεζόν των κιτρινόμαυρων.