«Τελικοί» παραμονής στη Superleague 2

Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στα Play Out του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, τρεις ομάδες μάχονται για την τελευταία θέση που οδηγεί στη Γ΄ Εθνική, καθώς Ηλιούπολη, Χανιά και Παναργειακός δύσκολα θα αποφύγουν το... μοιραίο.

Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του μίνι πρωταθλήματος, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Μαρκόπουλο, εκεί όπου το τυπικά γηπεδούχο Αιγάλεω υποδέχεται την Ελλάς Σύρου. Οι νησιώτες παραμένουν αήττητοι στα Play Out κι έρχονται από δύο διαδοχικές εντός έδρας επιτυχίες - το 3-1 επί του Παναργειακού και το 1-0 επί των Χανίων. Βολεύονται και με την ισοπαλία, η οποία δεν... κάνει στο «Σίτι». Το Αιγάλεω πήρε το 1-1 από την Athens Kallithea FC, ωστόσο η σωτηρία απέχει πια τέσσερις βαθμούς.

Η οποία Καλλιθέα πηγαίνει στην κοντινή Ηλιούπολη, γνωρίζοντας πως η αντίπαλός της έχει μαθηματικές μόνο ελπίδες για να παραμείνει στην κατηγορία. Η Ηλιούπολη ξεκίνησε με νίκη το μίνι πρωτάθλημα, ωστόσο δεν κέρδισε σε καμία από τις πέντε επόμενες αγωνιστικές. Αντίθετη πορεία για την Athens Kallithea FC που, μετά την ήττα της πρεμιέρας, παραμένει αήττητη και κρατάει στα... πόδια της την παραμονή.

Στα Περιβόλια, φαντάζει τυπικής διαδικασίας το ματς των Χανίων με τον Παναργειακό εκτός κι αν... γυρίσει ανάποδα το σύμπαν. Οι Κρητικοί, ενώ ξεκίνησαν ενθαρρυντικά, γνώρισαν δύο ήττες που φαντάζουν καταδικαστικές - το 1-2 από την Καλλιθέα και το 3-1 από την Ελλάς Σύρου. Βέβαια, οι Αργείοι έχουν αποχαιρετήσει προ πολλού την κατηγορία, όμως παίζουν για το ονόρε. Είναι χαρακτηριστικό πως κράτησαν στο 1-1 την Ηλιούπολη την περασμένη αγωνιστική, τραβώντας την, ουσιαστικά, στην πιο κάτω κατηγορία.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 (15:00)

Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου

Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, Ηλιούπολη - Athens Kallithea FC

Γήπεδο Περιβολίων, Χανιά - Παναργειακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT (Β΄ ΟΜΙΛΟΣ)

ΑΓ. Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Ελλάς Σύρου 6 4-2-0 11-4 26

2. Athens Kallithea FC 6 3-2-1 6-4 24

3. Αιγάλεω 6 3-2-1 5-4 20

4. Χανιά 6 2-1-3 4-5 13

5. Ηλιούπολη 6 1-2-3 3-6 13

6. Παναργειακός 6 0-1-5 2-8 4