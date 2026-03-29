Φόρεσαν ίδιο χρώμα φανέλες: Βέλγιο και ΗΠΑ μας μπέρδεψαν για τα καλά (pic)

Η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και ΗΠΑ προκάλεσε απορίες, καθώς οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν με εμφανίσεις ίδιων χρωμάτων και μας μπέρδεψαν για τα καλά.

Σπανίως, αλλά συμβαίνει και αυτό! Βέλγιο και ΗΠΑ παρουσιάστηκαν με πολύ... παρόμοιες φανέλες στον αγωνιστικό χώρο, στην φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μπέρδεψαν όλο τον πλανήτη...

Είτε ήσουν στο γήπεδο, είτε από το σπίτι, μπροστά στην τηλεόραση, σου ήταν αρκετά δύσκολο να παρακολουθήσεις το ματς. Ακόμη και οι ίδιο οι παίκτες μπερδεύτηκαν αρκετά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κρίστιαν Πούλισιτς, εξέφρασε τον προβληματισμό του:

«Ήταν πολύ δύσκολο. δεν ήταν καθόλου δικαιολογία, επειδή και οι δύο ομάδες το αντιμετωπίζουν. Αλλά αυτό ήταν λίγο περίεργο. Ήταν κάπως περίεργο. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν το είχα καταλάβει μέχρι να βγάλουμε τις μπλούζες της προθέρμανσης και να το δω, και τότε όλοι ξαφνιάστηκαν λίγο».

Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε μια στιγμή στο πρώτο μέρος όπου η ομάδα των ΗΠΑ εξέτασε το ενδεχόμενο εάν θα ήταν δυνατό να ανακτήσει εναλλακτικές φανέλες από το ξενοδοχείο της ομάδας, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό ή ρεαλιστικό εντός του χρονικού πλαισίου.