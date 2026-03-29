Ντάλιτς για Γιάγκουσιτς: «Πολύ ενδιαφέρων παίκτης, καταλαβαίνει τα πάντα»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο τεχνικός της εθνικής Κροατίας για τον νεαρό άσο του Παναθηναϊκού.

Ο Αντριάνο Γιάγκοσιτς κλήθηκε ακόμα μία φορά στην U21 της πατρίδας του, ωστόσο βρίσκεται πάντα στα υπόψιν του Ντάλιτς και για την εθνική ανδρών της Κροατίας. Ο Κροάτης ομοσπονδιακός αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στον νεαρό άσο του Παναθηναϊκού κι έπλεξε το εγκώμιό του.

«Ελπίζω ότι θα κάνει το ξεπέταγμά του, έχει χαρακτήρα και καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων παίκτης και η ένταξή του στον Παναθηναϊκό ήταν δική του επιλογή. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα παλέψει για τη θέση του, απλώς χρειάζεται χρόνος», ανέφερε.

