Σοκ στο Μεξικό: Νεκρός οπαδός που έπεσε από διάζωμα του γηπέδου στο φιλικό με την Πορτογαλία

Όπως αναφέρει η αργεντίνικη εφημερίδα «Ole» ο φίλαθλος του Μεξικού, σε κατάσταση μέθης πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης των «Αζτέκων» με την Πορτογαλία, προσπάθησε να πηδήξει από ένα διάζωμα με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.
Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό του γηπέδου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά, αφού όπως διαπιστώθηκε έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους της μεξικανικής ομοσπονδίας.
Θυμίζουμε ότι στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού, συμμετέχουν ο Ομπερλίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ.
⚫ MURIÓ UN HINCHA EN EL ESTADIO AZTECA EN LA PREVIA DE MÉXICO-PORTUGAL— Diario Olé (@DiarioOle) March 29, 2026
Según comunicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el aficionado estaba en estado de ebriedad e intentó bajar del segundo al primer piso saltando por la parte externa.
Dicho suceso… pic.twitter.com/R92SCX8byE