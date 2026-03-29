Σοκ στο Μεξικό: Νεκρός οπαδός που έπεσε από διάζωμα του γηπέδου στο φιλικό με την Πορτογαλία

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το μεξικανικό ποδόσφαιρο, λίγους μήνες πριν την φιλοξενία του Mundial, αφού ένας οπαδός έχασε την ζωή του πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης με την Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει η αργεντίνικη εφημερίδα «Ole» ο φίλαθλος του Μεξικού, σε κατάσταση μέθης πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης των «Αζτέκων» με την Πορτογαλία, προσπάθησε να πηδήξει από ένα διάζωμα με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό του γηπέδου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά, αφού όπως διαπιστώθηκε έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους της μεξικανικής ομοσπονδίας.

Θυμίζουμε ότι στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού, συμμετέχουν ο Ομπερλίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ.