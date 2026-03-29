Αβέβαιο το μέλλον του Ζοάο Κανσέλο - Δεν θέλει επιστροφή στη Σαουδική Αραβία

Το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» για το μέλλον του Ζοάο Κανσέλο, καθώς ο Πορτογάλος μπακ δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Αλ Χιλάλ, με την Μπαρτσελόνα να προσπαθεί να τον κρατήσει και την Ίντερ να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Το όνομα του Κανσέλο απασχόλησε έντονα το μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα, όταν ο Πορτογάλος ήρθε σε ρήξη με τον προπονητή της Αλ Χιλάλ, Σιμόνε Ιντζάγκι, και πίεσε για αποχώρηση. Τελικά, η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που κέρδισε τη μάχη με την Ίντερ, κυρίως λόγω της επιθυμίας του ίδιου του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Καταλονία.

Οι «μπλαουγκράνα» ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κανσέλο θεωρεί ότι το κεφάλαιο της Σαουδικής Αραβίας έχει κλείσει οριστικά για τον ίδιο και δεν σκοπεύει να επιστρέψει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει αν μπορεί να διατηρήσει τον παίκτη στο ρόστερ της και μετά τη λήξη του δανεισμού, όμως το υψηλό συμβόλαιό του -περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως- σε συνδυασμό με το ποσό που θα απαιτήσει η Αλ Χιλάλ για μεταγραφή, δυσκολεύουν σημαντικά την υπόθεση.

Παράλληλα, η διοίκηση του συλλόγου υπό τον πρόεδρο Λαπόρτα καλείται να κινηθεί προσεκτικά, ώστε να παραμείνει εντός των οικονομικών ορίων της La Liga και να χρηματοδοτήσει άλλες μεγάλες μεταγραφές, όπως αυτή του Αλεσάντρο Μπαστόνι.

Την ίδια ώρα, η Ίντερ παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις. Οι «νερατζούρι» ενδέχεται να κινηθούν ξανά για τον πρώην παίκτη τους, ειδικά αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια αποχώρησης του Ντάμφρις το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να φέρει τον Κανσέλο εκ νέου στο μεταγραφικό προσκήνιο της ιταλικής ομάδας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.