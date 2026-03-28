Οπαδός πουλάει το σπίτι του για να ζήσει το Μουντιάλ με την Αγγλία

Η αγάπη για την εθνική Αγγλίας δεν έχει όρια για έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς της, ο οποίος πήρε μια απίστευτη απόφαση για να ζήσει το όνειρό του.

Ο λόγος για τον Άντι Μιλν, που αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι του, αξίας περίπου 350.000 λιρών, ώστε να εξασφαλίσει την παρουσία του σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στόχος του είναι να ακολουθήσει τα «Τρία Λιοντάρια» σε κάθε πιθανό προορισμό της διοργάνωσης.

Το Μουντιάλ θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακινήσεων και διαμονής.

Όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον φανατικό φίλο της Αγγλίας, που δείχνει αποφασισμένος να ζήσει από κοντά κάθε στιγμή της διοργάνωσης.