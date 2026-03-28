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Τα highlights από τον τελικό του Super Cup και την κατάκτηση της Καλαμάτας (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τον τελικό του Super Cup της Super League 2, μεταξύ της Καλαμάτας και του Ηρακλή με τους Μεσσήνιους να κατακτάνε και αυτό το τρόπαιο με 1-0.
Τα highlights από τον τελικό του Super Cup και την κατάκτηση της Καλαμάτας (vid)