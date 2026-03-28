Όσα πέτυχε ο Νίκολιτς είναι το «όπλο» της ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου αναδεικνύει τα συν της ΑΕΚ πριν τα πλέι οφ και βάζει στην ατζέντα μερικά κρίσιμα θέματα.

Περνούν οι μέρες και ο χρόνος δείχνει κολλημένος. Είναι σκληρή αυτή η αναμονή, αλλά τουλάχιστον δίνει το καθαρό μυαλό για να σταθμίσει ο καθένας τα πραγματικά δεδομένα πριν την έναρξη των πλέι οφ του πρωταθλήματος. Είναι κρίσιμο στοιχείο αυτό, γιατί αν αφεθείς στο παραλήρημα που εκφράζεται από τον βορρά μέχρι το νότο, τότε θα χάσεις την μπάλα. Ας βάλουμε κάποιες σταθερές, με πρώτη απ’ όλες, ότι αυτό το μικρό βαθμολογικό προβάδισμα της ΑΕΚ (ας όψονται Μάκελι, Παπαδόπουλος και άλλα παιδιά), είναι απόλυτα δίκαιο και έχει την δική του σημασία.

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δείχνει μέσα στο γήπεδο την τρομερή πρόοδο που έχει. Δεν την συγκρίνω απλά με το περυσινό συνονθύλευμα, που έδωσε δικαιώματα και έκανε πολλούς να βγάλουν γλώσσα πιο μεγάλη από το μπόι τους. Η σύγκριση ακόμα και στην διάρκεια της σεζόν, δείχνει κάτι εντυπωσιακό. Μια νέα ποδοσφαιρική πρόταση, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στρατηγού Νίκολιτς. Ναι, εκείνου που η προπαγάνδα πήγε να διαλύσει πριν καν αναλάβει την Ενωση και τώρα δεν προλαβαίνει να μετρά τα επιτεύγματα του.

Η ουσία του ποδοσφαίρου

Αυτό που βλέπει κάποιος από την ΑΕΚ του Νίκολιτς, είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Ελεγχος της μπάλας, νοοτροπία νικητή, άρνηση στην ήττα. Από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα που σβήνει ο Μάρτιος, έχει μόνο πέντε ήττες. Κανείς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σέρβο δυο φορές. Είναι εγωιστής, είναι παθιασμένος, εμφανίζει μια ομάδα εξαιρετικά προετοιμασμένη και έτοιμη να καταστρέψει κάθε αντίπαλο. Οσα κάνει η ΑΕΚ, η υποδειγματική αξιοποίηση των στατικών φάσεων, η δυνατότητα να έχει πολλούς διαφορετικούς σκόρερ και με διαφορετικούς τρόπους, δείχνουν πολλά.

Παρά την προπαγανδιστική διάθεση να εμφανιστεί η τελευταία αγωνιστική ως ένα τυχαίο γεγονός, στην δική μου σκέψη είναι μια μικρογραφία όσων είδαμε σε όλη την σεζόν μέχρι τώρα και προάγγελος αρκετών απ’ όσα έπονται. Η ΑΕΚ μπήκε και καθάρισε το ματς με επικίνδυνο αντίπαλο, έχοντας τρεις διαφορετικούς σκόρερ, ξανά το γκολ της αγωνιστικής, θα μπορούσε να σκοράρει αν δεν επέλεγε να αφήσει το πόδι από το γκάζι. Η ΑΕΚ μπαίνει στα ματς με ξεκάθαρο προσανατολισμό, είχε τρία γκολ σε πέντε φάσεις και έδειξε πως δεν μπαίνει να παίξει, αλλά να κερδίσει. Τα γρήγορα γκολ ήταν νέο στοιχείο που προσέθεσε η ΑΕΚ, βελτιώνοντας ακόμα μια αδυναμία της.

Οι αδυναμίες και η παραδοχή αποτυχίας

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζει τις ίδιες σταθερές αδυναμίες. Δυσκολεύεται αφόρητα να δημιουργήσει παιχνίδι κι αυτό συμβαίνει επειδή οι μέσοι του δεν συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα, σπάνια θα δεις κάτι απρόβλεπτο στο παιχνίδι. Είναι αλήθεια, πως τα εξωπραγματικά πράγματα που έκανε ο Ελ Κααμπί για δύο χρόνια, έβγαζαν τον Ολυμπιακό από πολλές σκοτούρες. Αλλά κάθε καλή ιδέα που μπορεί να έχει κάποιος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, διαβάζεται πλέον από τους αντιπάλους.

Το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι πως είναι η πλέον «κωλοπετσωμένη» ομάδα στον πρωταθλητισμό. Δεν θα βρει ξανά κλειστές άμυνες, αλλά δεν θα βρει και κανέναν που θα παίζει με την αφέλεια που έδειχναν πέρυσι. Η ΑΕΚ δεν έχασε από το μπιλντ απ στο Φάληρο, αλλά από τις λίγες στατικές μπάλες που αξιοποίησε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ο ΠΑΟΚ με πολλά ζητήματα αγωνιστικά δεν απειλήθηκε στο τελευταίο ματς. Και τρέμω τι θα συνέβαινε στην ΑΕΚ, αν ο προπονητής της έκανε διαπιστώσεις Μάρτη μήνα για λάθη στον σχεδιασμό.

Ευχές

Την ίδια στιγμή, υπάρχει μια κατάσταση που θυμίζει την φάση με τον… ευχούλη. Να επιστρέψουν όσοι είναι τραυματίες, να βρουν καλό αγωνιστικό ρυθμό, να γίνει ξανά ο ΠΑΟΚ η ομάδα που όντως στο ξεκίνημα του 2026 βρέθηκε σε καλή φόρμα. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που παραδοσιακά… υπόσχεται πολλά και πιστεύει πως λειτουργεί με θέσφατα. Ακουγα πως οι ομάδες του Λουτσέσκου φορτσάρουν από τον Νοέμβριο, φέτος τους βγήκε δύο μήνες μετά. Μαθαίνουμε πως έχει μεγάλες επιτυχίες στα μεγάλα ματς, αλλά είχε και όλες τις συγκυρίες: το γλίστριμα του Ορτέγκα, την κεφαλιά του Γιόβιτς, την διπλή ευκαιρία στα Φιλαδέλφεια.

Ας είναι. Ετσι κι αλλιώς, από σατανική σύμπτωση ήρθε ένα πρόγραμμα που πιστεύουν πως από την πρεμιέρα θα αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πως θα πάρουν εκείνοι ξανά τον πάνω χέρι, αλλά εδώ είναι που δίνει τεράστια αβάντα στην ΑΕΚ έστω κι αυτό το ισχνό βαθμολογικό προβάδισμα. Γιατί ό,τι και εάν συμβεί, η ΑΕΚ δεν χάνεται. Και όπως έχει φανερώνει στην διάρκεια της σεζόν, είναι μια ομάδα που ξέρει καλύτερα από τον καθένα, να βρίσκει την ισορροπία της και να στέκεται ξανά στα πόδια της.

Ο Παναθηναϊκός και οι φωνές

Αλλωστε, αν μας έχει διδάξει κάτι η ζωή σε αυτήν την ηλικία είναι πως το έξυπνο πουλί, πολλές φορές από την μύτη πιάνεται. Τα έφερε έτσι η δύναμη του σύμπαντος, ώστε να παίξουν με τον Παναθηναϊκό στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Του έκαναν και… ματάκια το τελευταίο διάστημα (μέχρι να ανοίξει η ιστορία με το ΟΑΚΑ τουλάχιστον) και κάνουν πως δεν βλέπουν, πως είναι δεύτερος στο δεύτερο γύρο και πρώτος στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός είναι υπό πίεση και θέλει να περάσει τουλάχιστον έναν, να διεκδικήσει καλό εισιτήριο για Ευρώπη και θα θέλει να κάνει πιο πολλούς βαθμούς από τους άλλους.

Ευχή και ελπίδα, ότι δούμε να αφορά μόνο τα εντός γηπέδου. Εσχάτως, ακούω φωνές που μιλούν… γαλλικά και λένε πολλά για τις επιλογές των διαιτητών της πρεμιέρας. Εδώ που βρισκόμαστε, μικρές λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά. Παράδειγμα: ο Πήλιος κιτρινίστηκε σωστά από τον Φωτιά και η ΑΕΚ χάνει τον βασικό αριστερό μπακ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με 11 στον Βόλο, αν και ο Μπάμπα μπροστά στα ματάκια του Πολυχρόνη έριξε φάπα στον Γκονζάλες στο 60’. Σας βλέπουν, σταματήστε να προκαλείτε.